Cristian Castro terminó la escuela y su graduación se viralizó

El cantante mexicano de 51 años recibió la Medalla al Mérito y contó a los medios qué carrera elegirá en la universidad.

Cristian Castro vive uno de los momentos más emotivos de su carrera lejos de los escenarios. El artista mexicano terminó sus estudios de su bachillerato a sus 51 años y se emocionó al recibir la Medalla al Mérito.

La Prepa W lo designó como graduado de honor y la ceremonia fue transmitida en vivo a través de la cuenta oficial de Instagram de la institución. La escuela destacó el esfuerzo de Castro, quien retomó sus estudios tras haberlos dejado en la juventud para dedicarse a la música y completó el programa en aproximadamente dos años y medio.

Durante el evento, Castro expresó su emoción por la posibilidad de continuar su formación superior y mencionó su deseo de ingresar a la UNAM para continuar con la carrera de Diseño Industrial. "Me gustan mucho los productos. Cada vez que veo un cereal, un shampoo, pasta de dientes me llama muchísimo la atención", dijo en medios mexicanos tras recibirse.

Pese a su intención de continuar la licenciatura, la institución no otorga el denominado “pase directo” a la licenciatura ya que el pase reglamentado solo aplica para quienes egresan de los sistemas propios de la UNAM, como la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

Los egresados de Prepa W, como cualquier otro estudiante de preparatorias privadas incorporadas, deben presentar el examen de selección y cumplir con los requisitos de ingreso establecidos por la universidad.