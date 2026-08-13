Filtran el expediente que presentó Wanda Nara para suspender el vínculo de Mauro Icardi con sus hijas

Wanda Nara y Ana Rosenfeld presentaron un documento ante el juez de familia exige medidas urgentes y la exclusión de Icardi de la vida cotidiana de las nenas.

Wanda Nara avanzó judicialmente contra Mauro Icardi y solicitó la “suspensión cautelar del ejercicio de la responsabilidad parental” del futbolista sobre las dos hijas que tienen en común. El pedido, presentado por la abogada Ana Rosenfeld , tomó estado público este miércoles por la tarde, luego de que se filtrara el expediente de la causa.

Según consta en el documento , la representante legal de Wanda Nara pidió que la medida sea tratada “de carácter urgente” ante el juez Adrián Hagopián. Entre los principales planteos realizados se encuentra la solicitud de modificar de manera provisoria el régimen de cuidado de las menores. En ese sentido, Rosenfeld reclamó expresamente: “Solicito cuidado personal exclusivo en favor de su madre” . El pedido está vinculado, de acuerdo con lo expuesto en el expediente, a una serie de situaciones que Wanda considera que tuvieron un impacto emocional en sus hijas.

Uno de los episodios señalados como detonante de la presentación judicial fue la negativa de Mauro Icardi a firmar los pasaportes italianos de las niñas, luego del robo ocurrido en la vivienda de Milán.

Desde la posición planteada por Wanda Nara, esta situación habría provocado en las menores “un estado de angustia, temor y afectación emocional que requiere inmediata intervención judicial”. Por ese motivo, la empresaria decidió recurrir nuevamente a la Justicia para solicitar medidas sobre el vínculo entre el futbolista y sus hijas. Además, el escrito incorpora un pedido para que Icardi sea sometido a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. La solicitud se fundamenta en el supuesto “maltrato psicológico y emocional al que viene sometiendo a sus hijas”, tal como figura en el expediente.

Wanda Nara pidió suspender el contacto con Mauro Icardi

Entre las medidas cautelares solicitadas también aparece una de las más contundentes: la suspensión temporal de las distintas formas de comunicación entre el futbolista y las niñas. En concreto, Wanda planteó la “suspensión de las llamadas telefónicas, WhatsApp, videollamadas y encuentros personales hasta tanto existan conclusiones sobre su conducta”. La intención es que estas restricciones se mantengan mientras se desarrollan las evaluaciones y se determina el alcance de las situaciones denunciadas.

Ahora, luego de que el expediente tomara estado público, resta conocer la respuesta de la defensa de Mauro Icardi. También será determinante el dictamen del Ministerio Público Tutelar, cuya intervención podría tener un peso clave antes de que la Justicia defina si hace lugar al pedido realizado por Wanda Nara.