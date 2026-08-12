La jugada producción de fotos de Jennifer López con lencería vintage.

La famosa cantante y actriz de Hollywood, Jennifer Lopez , volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir una sesión de fotos instantáneas desde un exclusivo vestidor bajo la consigna "Leo season continues".

En las imágenes compartidas, la artista exhibió un estilismo audaz de inspiración retro enfocado en texturas satén y encajes en tono blanco impoluto. Y, como era de esperarse, las imágenes causaron furor entre sus seguidores y se volvieron virales al instante.

El centro del vestuario de Jennifer López está compuesto por un conjunto de lencería de dos piezas en tela satinada de color blanco seda o marfil. La propuesta se aleja de las prendas exteriores tradicionales para priorizar la estética boudoir y lencera como protagonista indiscutida del look.

La parte superior consiste en un corpiño armado con aros y tazas estructuradas de satén con breteles finos, mientras que la parte inferior se completa con un culotte de tiro medio a juego en el mismo textil satinado blanco. En otra de las tomas instantáneas, complementa la estética con un vestido corto de broderie o encaje calado blanco con escote en V. A los 57 años, Jennifer López arrasó en Instagram con un impactante outfit que revolucionó la internet. Al outfit le sumó como accesorio un bolso de mano rígido de formato cofre en color blanco con asa superior corta y cierre metálico. Sin lugar a dudas, la artista sabe como marcar tendencia.

Jennifer López sumó elementos de marcada impronta vintage. Lució un pañuelo de encaje blanco calado atado sobre la cabeza, acompañado por unos anteojos de sol negros de marco cat-eye ovalado y zapatos destalonados estilo slingback de taco bajo con estampado de lunares negros sobre fondo blanco. Para el estilismo de belleza, llevó su melena castaña clara peinada suelta cayendo por debajo del pañuelo de encaje. Completó el look con un maquillaje de piel fresca con pómulos iluminados y labios en tono nude con acabado cremoso.

El día que Jennifer López fue demandada en Egipto por "bailar desnuda"

Un abogado demandó a la cantante Jennifer Lopez por "actuar desnuda y con trajes transparentes", durante el show que brindó en 2019 en ciudad egipcia de El Alamein, en el marco de su gira Its My Party, con la que celebró su medio siglo de vida.

Se trata de Samir Sabri, famoso en su país por sus posturas públicas en contra de la homosexualidad, las drogas y cualquier tipo de manifestación de índole sexual. Luego de ver algunos videos del concierto que la misma cantante subió a sus redes sociales, el letrado hizo su presentación ante los tribunales y acusó a J.Lo de "vulnerar las normas y tradiciones egipcias" por presentarse ante más de dos mil espectadores "desnuda y con vestidos transparentes" en pleno Eid al Adha, la fiesta musulmana del sacrificio.

"No resulta apropiado que la gente se encuentre rezando en el monte Arafat, mientras otros están en un concierto", sostuvo el abogado que solicitó que Lopez tenga prohibida la entrada a Egipto para evitar futuras actuaciones. Durante el espectáculo, la estrella de origen puertorriqueño realizó varios cambios de vestuario con un imponente despliegue de sus mejores outfits. Entre sus prendas, se destacaban algunas piezas de diseñadores árabes, como el egipcio Nagwa Zahran o los Zuahir Murad y Nicolas Jebran, según Harper's Bazaar.