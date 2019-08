Jennifer López fue demandada en Egipto por "bailar desnuda"

"No resulta apropiado que la gente se encuentre rezando en el monte Arafat, mientras otros están en un concierto", sostuvo el abogado que solicitó que Lopez tenga prohibida la entrada a Egipto para evitar futuras actuaciones.

Durante el espectáculo, la estrella de origen puertorriqueño realizó varios cambios de vestuario con un imponente despliegue de sus mejores outfits. Entre sus prendas, destacan algunas piezas de diseñadores árabes, como el egipcio Nagwa Zahran o los Zuahir Murad y Nicolas Jebran, según Harper's Bazaar.

Just one cheek... #mybirthdaysuit #itsmypartytour #Antalya Beautiful show last night in Turkey!!