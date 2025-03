Cómo está Nilo, el hijo de Agustina Cherri y Gastón Pauls que ya cumplió 13 años y debutó como actor

Nilo y su participación en la ficción de Cris Morena

Muna es una joven y talentosa cantante que muestra su amor por la música en las redes sociales y Nilo, no se queda atrás, y con apenas 13 años muestra su talento natural para la actuación. No hay dudas de que la genética de mamá y papá le otorgaron mucho al pequeño.

Nilo quien cumplió 13 el pasado 29 de diciembre, debutó como actor en la tira juvenil “Margarita” de Cris Morena. La propia actriz y madre del niño contó en una oportunidad que es Nilo quien disfruta de ir al estudio de grabación de Cris Morena donde se siente como en casa.

El vínculo entre Nilo y su hermana Muna es tan especial que ella fue quien lo dejó plasmado en una extensa publicación en el día de cumpleaños del menor de los Pauls. “Es mi mayor cómplice. No le gusta que no le cuente mis secretos. Salta a defenderme frente a la más mínima cosa que puedan decir o hacer. Me cuida como si fuese él el mayor”, había escrito Muna en sus redes sociales destacando el compañerismo de ambos.