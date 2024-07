Por qué motivo Agustina Cherri abandonó la dieta vegetariana

“¡Hola, linda! ¿Nos contás un poco de tu alimentación? Se te ve radiante y saludable, sobre todo”, consultó una seguidora. “Fui vegetariana durante 16 años, desde mi último embarazo comencé a incorporar todo tipo de alimento (me dieron ganas de volver a comer carne) y le di lugar a mi necesidad”, reveló sobre la llegada de Bono, su cuarto hijo.

Anteriormente, Cherri había hablado de los beneficios del vegetarianismo: “Al margen de que el cuerpo se modifica y cambia, yo me siento mejor. Tengo mejor la vista, el pelo y me levanto con más energía que antes. Más allá de lo físico que está buenísimo porque yo laburo con mi cuerpo, me favoreció en un montón de cosas el cambio de alimentación. Cuando tomé la decisión de ser vegetariana, hace ya nueve años, estudié cocina macrobiótica porque quería hacerlo bien. Son procesos que hay que sobrellevar a conciencia y con responsabilidad”.

También había explicado por qué eligió este tipo de alimentación para sus hijos, fruto de su relación con el actor Gastón Pauls. “Cada padre le da lo que cree mejor. Hasta los tres años fueron macrobióticos vegetarianos y hasta hoy vegetarianos. Mi hija come helado o papas fritas si va a un cumpleaños. Fui estricta hasta los tres años que es cuando sus órganos terminan de desarrollarse. Y fui estricta porque ellos eran felices con la alimentación que les daba”, detalló.

Y agregó: “En casa preparamos leche de almendras y ellos están recancheros y saben hacerla. Amasamos pan, hacemos seitán casero, que es la carne vegetariana, tenemos un día para cada cereal y comemos quinoa y algas”.

Las vacaciones de Agustina Cherri en México: "Me quiero quedar a vivir"

Agustina Cherri se tomó unas merecidas vacaciones familiares tras un año y medio de intenso trabajo, compartiendo los mejores momentos de su viaje con sus seguidores en redes sociales. El destino elegido fue el Caribe mexicano.

“Hace tres días terminé de trabajar, después de un año y medio muy intenso, después de más de 300 funciones con Votemos. Hoy me toca descansar y agradecer”, comenzó diciendo la reconocida actriz en un reel que subió a su cuenta oficial de Instagram desde el Aeropuerto de Ezeiza.

Y añadió: “No lo hubiera podido hacer sin mi familia, ellos desde casa hicieron su trabajo para que yo pueda hacer lo que me gusta. Por eso decidí que un viaje de los 6 sería una gran idea, mis 4 pequeños, Tomás y yo”. En su cuenta de Instagram, Agustina Cherri se mostró radiante y feliz disfrutando de las playas de Cancún junto a su pareja, Tomás Vera, y sus hijos: Alba y Bono, que tiene con Tomás, y Muna y Nilo, fruto de su relación con Gastón Pauls.

En muchos de los posteos que la actriz compartió en redes sociales, se puede ver a Muna, la mayor de sus hijos, ayudando a su madre con el cuidado de sus hermanos menores. Ya sea ayudando a Bono a dormir o alentando a Alba en alguna nueva y atrevida actividad en las enormes piscinas del hotel donde se hospedan, Muna estuvo siempre presente y colaboradora.