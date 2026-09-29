Rodrigo De Paul le dedico emotivas palabras a Tini Stoessel, un detalle que demostró como la pareja se acompaña mutuamente en sus carreras profesionales.

Rodrigo de Paul reaccionó en redes al explosivo encuentro entre Tini Stoessel y Lali Espósito: qué le dijo

La noche que Tini Stoessel compartió con otras dos importantes figuras de la música argentina dejó numerosos momentos para recordar. La cantante protagonizó una aparición especial durante el tercer recital de Lali Espósito en River y luego decidió mostrar parte de lo ocurrido a sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Tini publicó distintas fotografías y videos de la presentación que realizó junto a Lali y Marilina Bertoldi . El encuentro entre las tres artistas generó una fuerte repercusión entre sus fanáticos y rápidamente las imágenes comenzaron a multiplicar las interacciones.

Entre los comentarios que recibió la publicación apareció uno particularmente especial. Rodrigo de Paul , pareja de Tini Stoessel, decidió expresarle públicamente su apoyo y destacó el momento que había protagonizado la cantante: “Qué orgullo poder acompañarte, brillás siempre. Te merecés todo. Te amo mucho” , escribió el futbolista en la publicación de Tini. El mensaje no pasó desapercibido y rápidamente cosechó miles de "Me Gustas" entre los usuarios de Instagram.

Las emotivas palabras de Rodrigo De Paul a Tini en redes sociales.

El mensaje de Tini Stoessel para Lali Espósito

Luego de la presentación, Tini también utilizó sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras a Lali Espósito y recordar cómo comenzó el vínculo que terminó desembocando en su participación en el recital: "Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas. Desde el día que me invitaste, hubo un camino muy lindo donde pudimos construir juntas", escribió la artista junto a las imágenes del show.

Tini también se refirió al significado que tuvo para ella compartir el escenario con Lali y destacó especialmente el vínculo construido entre ambas: "Lo que vivimos anoche tuvo un significando muy hermoso y profundo para mí. Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos".

La cantante cerró su mensaje dedicado a Lali con palabras de agradecimiento por el recibimiento y el gesto de compartir ese momento sobre el escenario: "Gracias por tu abrazo, tu cariño y por la generosidad con la que compartiste conmigo algo que voy a guardar para siempre".

La reacción de Tini a Marilina Bertoldi

La publicación también tuvo un apartado especial para Marilina Bertoldi, quien formó parte del encuentro musical en River: "Dios mío que bestia!! Un honor haberte conocido. que talento, y que lindo fue compartir juntas", escribió Tini al referirse a la artista y destacar la experiencia de haber compartido escenario con ella.

De esta manera, la participación de Tini Stoessel en el tercer show de Lali Espósito en River no solo quedó registrada por las imágenes del recital, sino también por los mensajes que ambas intercambiaron después del esperado encuentro musical.