Daniel Osvaldo fue trasladado a un hospital de mayor complejidad: "Sigue grave"

El exfutbolista permanece internado luego de ingresar de urgencia a un hospital público. Cuál es su situación y quiénes le brindan ayuda en este momento complejo.

Daniel Osvaldo generó preocupación en los últimos días luego de que se conozca que fue ingresado de urgencia a un hospital público de Lavallol y, posteriormente, trasladado al Hospital Bicentenario de Monte Grande, institución de mayor complejidad.

En las últimas horas se conocieron detalles sobre su estado, luego de haber sido internado el pasado 15 de septiembre por un fuerte dolor torácico . Ante una serie de estudios para determinar lo sucedido, se supo que tenía el pulmón expandido por la pleura y un derrame que afectó a sus piernas. En este contexto, se conoció que "sigue grave y necesita atención de alta complejidad".

"El estado es bastante complicado", comenzó diciendo Ángel De Brito en el streaming Bondi sobre el exjugador y agregó: "Está internado desde el 15 de septiembre. Empezó con un dolor torácico, así fue como entró, pero tiene el pulmón expandido por la pleura. Al tener las venas tapadas, se le fue también a la pierna, tiene un derrame pleural. Lo operaron y le hicieron una biopsia".

"Él no tiene obra social, está en bancarrota", dijo y reveló que fueron sus hermanos quienes que lo ayudan en esta situación. "Estaba en terapia intensiva sedado en Lavallol, y tiene comprometidos los pulmones por sus antecedentes de tabaquismo".

Daniel Osvaldo

La familia de Daniel Osvaldo rompió el silencio sobre su salud

En las últimas horas, la familia del exfutbolista habló por primera vez sobre su estado y transmitió tranquilidad. Según informaron sus allegados, Osvaldo permanece despierto y no está bajo ningún tipo de sedación, aunque continúa en terapia intensiva mientras los médicos aguardan los resultados de los estudios realizados.

“Está bien y lúcido”, le señalaron familiares de Osvaldo a Clarín. Además, remarcaron que “lo agarraron a tiempo”, una información que llevó alivio dentro de su entorno en medio de la preocupación generada por su internación.

Por ahora, los médicos todavía no determinaron qué provocó la infección. Los resultados de la biopsia serán importantes para establecer el origen del cuadro y definir qué tratamiento deberá continuar. A partir de esa información también se analizará si el exjugador puede dejar la terapia intensiva para pasar a una habitación común o si necesita permanecer bajo cuidados intensivos.