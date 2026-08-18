Cuáles son las fuertes escenas que tuvo que hacer Helena, la hija de Sofía Gala, en la serie de Moria Casán

La serie de su abuela, para Helena, es su primera aparición en la pantalla grande . Con fuertes escenas, una particular manera de ingresar al mundo artístico.

La historia de Moria Casán sumó un inesperado capítulo familiar con la participación de su nieta Helena Tuñón en la serie biográfica estrenada por Netflix. A sus 17 años, la hija de Sofía Gala Castiglione y del músico Diego Tuñón tuvo su primera experiencia frente a las cámaras y fue elegida para interpretar a su propia abuela durante uno de los momentos más fuertes de su vida.

La joven aparece en el sexto episodio de la producción, titulado “No hablen de mí”, donde recrea una etapa de la adolescencia de Moria que permaneció durante años lejos de la exposición pública. La escena muestra a la diva siendo sometida a un tratamiento de electroshock en una clínica, luego de que sus padres decidieran llevarla allí tras un test psicológico que la señalaba como “diferente”.

El pasaje también aborda la preocupación de sus padres frente al despertar sexual de la adolescente y presenta una secuencia de fuerte impacto emocional . En las imágenes, el personaje interpretado por Helena se resiste ante las enfermeras hasta ser llevado a una camilla para recibir el tratamiento. La crudeza del episodio había sido anticipada por la propia Moria como una escena “muy fuerte” .

Por qué Helena interpretó a su abuela Moria Casán

La elección de Helena Tuñón para representar a Moria durante ese momento de su vida tuvo un significado especial. La decisión buscó mantener un vínculo directo con la historia familiar y evitar una interpretación que se alejara de la experiencia personal de la protagonista. La propia Moria explicó el motivo en su programa A la Mañana con Moria, por El Trece, donde sostuvo: “Como yo no quise caretearle, quise jugar con la verdad”.

De esta manera, la producción incorporó a una integrante de la familia para reconstruir uno de los episodios más sensibles de la biografía de la diva. La presencia de Helena no solo significó su debut actoral, sino que también permitió sumar una dimensión generacional a la serie. El capítulo tiene otro elemento particular: Sofía Gala, madre de Helena e hija de Moria Casán, también participa de la secuencia. En su caso, interpreta una versión adulta de la diva y aparece en la misma camilla.

Así, tres generaciones de la familia quedan vinculadas dentro de un mismo momento de la historia: Moria Casán, cuya vida es el eje de la producción; Sofía Gala, que representa a su madre en otra etapa; y Helena Tuñón, que interpreta a su abuela durante su adolescencia. La particular combinación convirtió la escena en uno de los momentos más simbólicos de la serie, al conectar el pasado de Moria con el presente de su familia.

El anuncio secreto de Moria antes del estreno

La participación de Helena no había sido revelada públicamente hasta pocas horas antes de la avant premiere realizada en el teatro Lola Membrives. Fue la propia Moria quien decidió contar la primicia en su programa y generar expectativa alrededor del debut de su nieta: “Mi nieta Helena hace su debut. Que nadie lo sabe. Doy la primicia acá. Eso nadie lo sabe todavía”, anunció orgullosa.

La revelación agregó un componente inesperado a la presentación de la serie de Netflix, que además de recorrer los momentos más importantes de la vida de Moria Casán muestra cómo su historia atraviesa a las distintas generaciones de su familia. Para Helena Tuñón, el proyecto representa su primera aparición en la pantalla grande y, al mismo tiempo, una particular manera de ingresar al mundo artístico: interpretando a su abuela en uno de los episodios más significativos de su vida. Su participación refuerza así el carácter familiar de una producción que busca reconstruir, desde distintas perspectivas, la historia de una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino.