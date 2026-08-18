Así es el espectacular jardín de Moria Casán en la mansión de Parque Leloir: un oasis con lujos y pileta climatizada

Moria Casán construyó a lo largo de más de cuatro décadas una relación muy especial con su mansión de Parque Leloir. Alejada del movimiento del centro porteño, la artista encontró en esta exclusiva zona residencial un refugio que transformó con el paso de los años hasta convertirlo en un espacio completamente identificado con su personalidad.

La propiedad cuenta con más de 300 metros cuadrados cubiertos y un jardín que supera los 700 metros cuadrados. Rodeada de árboles , plantas, flores y arbustos, la vivienda combina una arquitectura clásica con una decoración exuberante y numerosos espacios pensados para disfrutar del aire libre.

Para llegar hasta la casa hay que internarse en la reserva ecológica de Parque Leloir, un amplio pulmón verde que cuenta con más de 400 mil árboles y que conserva parte del legado del arquitecto, paisajista y urbanista francés Carlos Thays . Por sus características, el lugar es conocido como el “Cariló del Oeste” y desde hace décadas es elegido por Moria como su lugar de residencia y descanso.

Moria Casán abre las puertas de su hogar y cuenta detalles a Revista Caras.

Así es el jardín de Moria Casán en Parque Leloir

El exterior es uno de los grandes protagonistas de la propiedad. La vivienda está rodeada por una vegetación cuidadosamente integrada a la arquitectura, con una estética clásica, romántica y cargada de detalles. Entre los principales atractivos aparece una pileta climatizada de líneas curvas, revestida con pequeños azulejos cuadrados en diferentes tonalidades de azul. A pocos metros se encuentra una pérgola blanca que funciona como un living exterior y se convirtió en uno de los sectores favoritos para reuniones y celebraciones.

El jardín está equipado con sillas de hierro blanco de inspiración vintage y una gran mesa de vidrio sostenida por columnas blancas de estilo clásico. Sobre ella se destacan grandes jarrones artesanales, mientras que una araña de cristal completa la particular ambientación. Uno de los detalles más llamativos del jardín son los pétalos de rosas rojas, blancas y rosadas que suelen distribuirse alrededor de la piscina. El recurso decorativo refuerza el estilo glamoroso y romántico que caracteriza a distintos sectores de la casa: “Cada ambiente de mi casa está creado como una escenografía. En todos soy yo y los siento perfectos”, reveló Moria Casán durante una entrevista con la revista Caras.

El lujoso jardín de Moria Casán.

Una casa que también fue escenario de su vida

La mansión de Parque Leloir no solo representa un lugar de descanso para Moria. También ocupa un lugar importante en su historia personal y profesional. De hecho, la vivienda aparece en distintos momentos de la serie de Netflix dedicada a su vida. En la producción se reconstruyen episodios vinculados con la adquisición de la propiedad, los cumpleaños de Sofía Gala durante su infancia y diferentes momentos compartidos con Luis Vadalá, con quien Moria estuvo diez años.

También se recuerdan algunos móviles televisivos realizados desde el lugar. La galería, por su parte, se convirtió con el tiempo en un punto de encuentro para amigos y familiares, además de ser escenario de festejos importantes para la artista.

La arquitectura clásica que identifica a la mansión

La fachada mantiene una paleta de colores cálidos y sobrios, con predominio del crema, el blanco y el amarillo suave. El conjunto contrasta con el gris oscuro del techo y los adoquines que forman el acceso vehicular. Las grandes aberturas y puertas vidriadas permiten conectar los ambientes interiores con el jardín y favorecen el ingreso de luz natural. A esto se suman columnas de inspiración clásica, con detalles verticales tallados, y un balcón con balaustrada que refuerza el estilo señorial de la construcción. Durante la noche, los faroles y diferentes luminarias distribuidos en los accesos y el jardín aportan una iluminación cálida que modifica por completo la atmósfera del lugar.

El espacio Zen de la mansión de Moria.

Entre los sectores más particulares de la casa se encuentra un espacio de inspiración zen. El ambiente fue pensado como un pequeño refugio para relajarse y desconectarse, con almohadones blancos, telas livianas y atrapasueños artesanales que aportan una estética bohemia. La propiedad también cuenta con una fuente de agua de inspiración romana, formada por tres bandejas ubicadas a diferentes alturas. El agua cae de un nivel a otro y genera un movimiento permanente que aporta frescura y tranquilidad al jardín.

Así, la casa de Moria Casán en Parque Leloir se convirtió en mucho más que una mansión. Con 40 años de historia, es el resultado de una transformación permanente en la que la naturaleza, la arquitectura clásica y el gusto personal de la artista conviven en un mismo espacio.

Para Moria, su hogar representa un refugio y un mundo propio: un lugar donde puede disfrutar de momentos de soledad, pero también recibir a sus amigos y compartir con su círculo más cercano. Un verdadero oasis que, pese al paso del tiempo, mantiene intacta la identidad que su dueña le imprimió desde el primer día.