Wanda Nara fue filosa con Luck Ra al abordar su separación con la Joaqui y su nueva relación con Tiago PZK.

Sin vueltas: qué le respondió Luck Ra a Wanda Nara cuando le dijo que es "cornudo" y lo "icardiaron"

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity tuvo un momento que rápidamente trascendió la pantalla y comenzó a circular en redes sociales. Durante la emisión del domingo 4 de octubre por Telefe, Wanda Nara protagonizó un intenso intercambio con uno de los participantes y llevó la conversación hacia un terreno cada vez más personal.

Mientras Luck Ra preparaba unas milanesas, la conductora se acercó a su estación y comenzó a hacerle preguntas sobre su vida sentimental. En particular, quiso conocer detalles sobre su separación de La Joaqui y la relación que la cantante mantiene actualmente con Tiago PZK .

La primera pregunta llegó sin rodeos: " ¿Te engañaron? ". El cantante cordobés respondió que no , aunque su actitud cambió de inmediato. Wanda volvió a insistir: " ¿Engañaste? ". Nuevamente recibió una negativa .

Sin conformarse con las respuestas, la conductora le pidió que la mirara directamente y volvió a indagar: "¿Se terminó el amor?". En ese momento, Luck Ra reconoció que el sentimiento entre ambos todavía existe y que sería mutuo, aunque explicó que eso no alcanzaría para sostener la relación.

Wanda Nara comparó la historia de Luck Ra con la suya

La conversación tomó todavía más temperatura cuando Wanda recordó que había imaginado una posible reconciliación entre el cantante y La Joaqui. Luck Ra, por su parte, contó que después de la ruptura quedó expuesto públicamente de una manera que no esperaba: "Yo fui como un monstruo, ¿no?", expresó el participante. La respuesta de Wanda fue inmediata y mucho más filosa: "Un monstruo no, un cornudo".

A partir de allí, la conductora llevó el intercambio directamente hacia su propia historia sentimental. En referencia al escándalo que protagonizó años atrás con Mauro Icardi cuando estaba casada con Maxi López, le preguntó a Luck Ra: "¿Te icardiaron?".

El cantante intentó explicar la situación utilizando a Wanda como ejemplo: "Ponele que soy Wanda, mi ex es Icardi y mi ex amigo vendría siendo…". Además, contó que se enteró de la nueva relación de su expareja con Tiago PZK a través de las redes sociales y aseguró: "Esa llamada de él nunca exisitió".

La propuesta de Wanda Nara que sorprendió a Luck Ra

Lejos de terminar allí, Wanda Nara planteó una posibilidad que sorprendió incluso al propio participante: reunir en MasterChef Celebrity a todas las personas involucradas para protagonizar un eventual careo televisivo. Luck Ra respondió sin esquivar la propuesta: "Pueden venir quien quiera".

La conductora aprovechó entonces para hacer otra comparación con su propia vida y aseguró que tampoco tendría inconvenientes en compartir pantalla con Mauro Icardi y la China Suárez. Antes de finalizar el intercambio, Luck Ra dejó un mensaje dirigido a La Joaqui mientras continuaba cocinando: "No hay rencores, que nos encontremos". El momento protagonizado por Wanda Nara y Luck Ra no tardó en viralizarse en redes sociales y generó todo tipo de reacciones entre los espectadores de MasterChef Celebrity.