Grego Rosello le confesó sus fantasías a Wanda Nara al verla con un look sensual en MasterChef: "Me la imagino..."

Grego Rosello no ocultó su enamoramiento. Cada vez que ve a Wanda Nara se le iluminan los ojos, deja en evidencia sus sensaciones y le confiesa a ella sin titubear cuáles son sus emociones, más allá de que ella está en pareja con Martín Migueles. Sumado a las confesiones que ya había hecho en su participación en el programa PH, Podemos Hablar, el influencer volvió a mostrarse eclipsado por la conductora durante el programa MasterChef Celebrity.

En una noche de vestimenta especial y comidas diferentes a las que acostumbramos en el país, Grego destacó el sensual look que utilizó la conductora. “Está buenísimo lo que estoy viendo, realmente. Muy bueno, muy, muy bueno lo que estoy viendo, me encanta. Nivel de producción impresionante. Muchas ganas de cocinar”, comenzó diciendo el participante sobre la vestimenta que tenía un escote particular.

Luego, no dudó en seguir con los elogios: “No lo puedo expresar. Hay un contraste muy grande entre el jurado y Wanda. Te queda bárbaro el dorado, los brillos, Wanda. ¡Impresionante!“.

En continuación con su relato, pero sin estar frente a frente con la empresaria, alegó: “La veo a Wanda así vestida, me la imagino bailando. Perdón, son fantasías mías”.

Grego Rossello confesó si intentaría conquistar o no a Wanda Nara: el obsequio especial que le dio

Grego Rosello estuvo presente en el programa PH, Podemos Hablar, que hace algunos días quedó en el centro de la polémica por el cruce entre Santiago Maratea y la China Ansa, quien puso en discusión una campaña solidaria que encabezó el influencer. Este sábado Grego fue uno de los protagonistas en ese formato que conduce Andy Kusnetzoff con una revelación que repercutió en las redes sociales.

En el centro del estudio, el conductor preguntó a los invitados: “Avancen al punto de encuentro los que se sintieron un tanto perdedores en el amor o los que tuvieron fracasos amorosos”. Ante eso, el influencer avanzó y soltó frases inesperadas para la conductora y empresaria Wanda Nara.

Qué dijo Grego sobre Wanda

Ante esa pregunta, Grego dio un paso adelante y confesó: “A mí me ven todos los días perdiendo con Wanda en MasterChef”. Luego, al dejar en evidencia sus distintos intentos, apartó esta situación de algo serio debido al vínculo amoroso que tiene la empresaria: “Es un juego, Wanda está en pareja, la gente lo sabe”,

Sin embargo, cuando le preguntaron sobre cuál sería su accionar si estuviera soltera, sostuvo: "Voy como loco”. A su vez, contó cuando avanzó regalándole flores: “Fue cuando ella estaba soltera, para agradecerle que había venido a mi programa, y un perfume”.

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“Le avisé cuando estaba abajo y me mandó por servicio, en el Chateau. La de los proveedores. Y la de seguridad me ubicó y me dijo: ‘¡Grego!, ¿te mandaron por acá?’”, dijo y luego cerró: “Me hizo medio un chiste (la de seguridad): ‘¿Tenías ganas de subir?’. Y le dije no sé, me dijeron que lo deje acá”.