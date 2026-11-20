La cuenta regresiva para uno de los casamientos más esperados del mundo del espectáculo ya comenzó. Rodrigo de Paul atraviesa un momento especial en su vida personal y, a poco más de unas semanas de dar el gran paso junto a Tini Stoessel , dejó ver su entusiasmo a través de las redes sociales.

El futbolista de la Selección argentina sorprendió a sus seguidores con una publicación que rápidamente despertó la atención. Lejos de pasar inadvertida, la frase que eligió para acompañar una selfie fue suficiente para confirmar que la espera para el gran día comienza a hacerse sentir.

Este 19 de noviembre , Rodrigo de Paul compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que se mostró relajado, con una gorra blanca hacia atrás, una camiseta deportiva y una cadena. Sin embargo, el detalle que se robó todas las miradas fue el texto que escribió sobre la imagen: “En un mes me casoooo” , expresó el futbolista, acompañado por una carita enamorada y un corazón blanco.

La publicación no tardó en generar repercusiones entre sus seguidores, que siguen de cerca cada novedad relacionada con la pareja. Con pocas palabras, De Paul dejó en evidencia la emoción que siente ante la inminente llegada de la ceremonia y confirmó que el calendario ya marca la recta final hacia el esperado acontecimiento. Aunque en esta oportunidad no brindó detalles sobre la celebración ni adelantó cómo será el evento, el mensaje funcionó como una señal de la expectativa que atraviesa por estos días.

Cuándo se casan Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

La boda de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel está prevista para el próximo 19 de diciembre. La fecha, que ya genera expectativa entre los fanáticos de ambos, será el punto de partida de una nueva etapa en la historia de amor de la cantante y el futbolista. Con el paso de los días, la atención comienza a concentrarse en los preparativos y en las posibles novedades que puedan surgir alrededor del evento, que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos del año en el mundo del espectáculo.

Mientras mantienen bajo reserva los detalles de la ceremonia, Rodrigo de Paul dejó en claro que la emoción ya es difícil de disimular. Su publicación, espontánea y directa, reflejó la ansiedad por el momento que se aproxima y sumó un nuevo capítulo a la expectativa que rodea su casamiento con Tini Stoessel.