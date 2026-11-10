¿En qué club jugaría Rodrigo De Paul si no vuelve a Racing?

El volante del Inter Miami todavía tiene contrato hasta 2029 pero hay rumores de su posible regreso al país.

El posible regreso de Rodrigo De Paul al fútbol argentino empieza a generar expectativas de cara al próximo mercado de pases. Aunque Racing aparece como el principal candidato para repatriar al campeón del mundo, en los últimos días surgieron versiones que involucraron a Boca y River en una discusión que volvió a poner al mediocampista de Inter Miami en el centro de la escena.

El Motorcito tiene una historia especial con la Academia. Se formó en el club de Avellaneda, debutó en Primera División en 2013 y regresó a préstamo durante el primer semestre de 2016.

Además, suele visitar la cancha cuando está de vacaciones en Argentina, un vínculo que alimenta la ilusión de los hinchas con una posible vuelta.

Sin embargo, el escenario cambió después de las declaraciones de Daniel Arcucci en F90, el programa de ESPN. Durante un debate sobre el impacto que podrían tener los futbolistas con pasado en el país en el campeonato local, el periodista dejó abierta la posibilidad de que De Paul vista otra camiseta si finalmente no regresa a Racing.

Boca aparece como alternativa y River quedó descartado

La discusión comenzó cuando Óscar Ruggeri sorprendió al plantear que llevaría al mediocampista a River. “Yo traigo a De Paul a River”, aseguró el Cabezón, que luego aclaró que se trataba de una opinión personal y no de información sobre una negociación.

“¿Cada uno tiene que volver a su equipo? Lo dije porque se me ocurrió. Cero información. Lo traigo porque te habla y te maneja todo. River necesita un tipo ahí”, explicó.

En ese momento, Arcucci intervino y marcó una diferencia entre los posibles destinos del futbolista. Para el periodista, Racing debería ser la primera opción, aunque dejó en claro que existe otro grande del fútbol argentino en el que podría jugar.

“Si no vuelve a Racing, que es donde debería volver, porque Racing necesita casi una refundación alrededor de un jugador, a River no vuelve. Pero hay otro club al que... De otro club se pondría la camiseta”, sostuvo.

La referencia generó rápidamente comentarios en el panel sobre Boca, vinculados con la conocida cábala de los caramelos que De Paul comparte con Leandro Paredes durante las concentraciones de la Selección argentina.

Ante esa insinuación, Arcucci respondió afirmativamente y dejó entrever que el Xeneize sería la alternativa si no se concreta su regreso a la Academia.

De todas formas, el periodista volvió a insistir en que Racing debería ser el destino del mediocampista.

“Te digo, para mí tiene que volver a Racing. Tiene que ayudar a reconstruir a Racing y para mí va a volver a Racing. Ahora, si vuelve, no es a River. Es imposible”, completó.

“Si De Paul no vuelve a Racing, que es donde debería volver, hay otro club donde se pondría la camiseta. Van a comer caramelos, un club que le gustó de pibe (Boca)” - La bomba de Daniel Arcucci sobre el ex jugador del Atlético Madrid https://t.co/tqeexUWP3s — PaseClave (@paseclave__) November 9, 2026

Azzaro también había mencionado a Boca

Los rumores sobre el interés xeneize habían aparecido días antes, cuando Flavio Azzaro, en su canal AZZ, aseguró que la dirigencia de Boca tiene a De Paul en carpeta.

El periodista explicó que el club sigue su situación desde hace tiempo, aunque aclaró que eso no significa que exista una negociación concreta para incorporarlo en enero.

Azzaro también fue contundente al referirse a la posibilidad de que el futbolista vuelva al país. “De Paul no va a jugar en Boca. En el único club de la Argentina que va a jugar De Paul es en Racing. Lo digo porque lo sé”, afirmó.

De esta manera, las declaraciones de Arcucci y Azzaro plantearon dos escenarios diferentes: mientras uno señaló a Boca como una alternativa si no se concreta el regreso a Racing, el otro sostuvo que la Academia sería el único destino argentino posible.

El contrato con Inter Miami, una dificultad para el regreso

Más allá de las versiones, Rodrigo De Paul tiene contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2029. El club estadounidense pagó cerca de 15 millones de euros por su pase desde Atlético de Madrid y lo incorporó definitivamente después de su llegada en 2025.

Por ahora, el mediocampista no se pronunció sobre una posible vuelta al fútbol argentino ni trascendieron negociaciones formales con Racing o Boca.

La cercanía del mercado de pases y la situación deportiva de la Academia alimentan las especulaciones, pero el futuro del campeón del mundo todavía está ligado a Estados Unidos.

Mientras los hinchas de Racing esperan un regreso que consideran natural, Boca aparece como el otro grande mencionado en la discusión. River, en cambio, quedó afuera de las posibilidades planteadas por Arcucci, quien descartó esa alternativa y volvió a señalar a Avellaneda como el lugar al que debería regresar el Motorcito.