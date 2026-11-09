La figura de Estudiantes que se desgarró a menos de tres semanas de la final de la Copa Libertadores.

A tres días de la definición de la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia y con la final de la Copa Libertadores en el horizonte, en Estudiantes de La Plata se encendieron las alarmas por la lesión de una de sus figuras. Se trata de Joaquín Correa , quien nuevamente sufrió una lesión muscular, esta vez un desgarro grado dos en el bíceps de su pierna derecha, según informó el parte médico publicado por el Pincha en sus redes sociales.

Vale la pena recordar que el delantero de 32 años se lesionó en el empate 1-1 ante Talleres en Córdoba el último sábado, encuentro en el que tuvo que abandonar el campo de juego a los 24 minutos del segundo tiempo. Ante este panorama, el Tucu quedó descartado para el duelo del próximo jueves a las 20 ante la Lepra Mendocina en Córdoba, en el que los dirigidos por Alexander Medina irán en búsqueda de una nueva vuelta olímpica.

En principio, la idea del cuerpo técnico es que el ex Inter y Lazio afronte su recuperación con el objetivo de estar disponible para la final del certamen continental ante Palmeiras en Montevideo el próximo 28 de noviembre. Si bien se espera que pueda estar a disposición del Cacique ante el Verdao, al tratarse de una lesión más grave de lo esperado, llegaría con lo justo desde lo físico y sin ritmo futbolístico, además de que no compartiría muchos entrenamientos junto al resto del plantel.

Esta no es la primera lesión que sufre Correa desde su regreso al Pincha en agosto. También había padecido una dolencia muscular en el duelo ante Corinthians en San Pablo, que lo marginó varias semanas de las canchas. Además, en la revancha ante Flamengo en el Maracaná, recibió un golpe que le provocó un hematoma y lo sacó del campo de juego.

Juan Sebastián Verón se la jugó y eligió cuál es el mejor equipo de Argentina

Juan Sebastián Verón rompió con los pronósticos y se soltó al hablar sobre cuál es, para el, el mejor equipo del país en la actualidad. Ante esa pregunta que recibió, el presidente de Estudiantes de La Plata no eligió al equipo que lidera dirigencialmente, que está clasificado a la final de la Copa Libertadores, y escogió a otro que tiene un gran presente futbolístico.

Llamativamente, el mandatario del equipo rojiblanco de La Plata, confesó: “Para mí Boca hoy es el mejor equipo en Argentina por continuidad y por regularidad. Encontró una muy buena base de chicos del club y a partir de ahí empezó a ensamblar mucho de lo que tenía en el plantel. Lo veo bien”.

Luego de confirmar su postura, el presidente del Pincha se la jugó al hablar sobre la final de la Copa Sudamericana que tendrá el xeneize ante Atlético Mineiro: “Es como nosotros (Estudiantes), son finales, son partidos únicos y no sabes bien para dónde se puede disparar más allá del análisis que hagas”.