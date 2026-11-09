Un hombre acosa a LeBron James: qué dijo la superestrella de la NBA

El jugador que actualmente milita en Philadelphia sufrió una invasión de su propiedad privada en Los Ángeles.

Un episodio de acoso en las inmediaciones de la casa de LeBron James encendió las alarmas en Los Ángeles, Estados Unidos . Un hombre fue detenido el viernes por la noche luego de ser detectado por las cámaras de seguridad de la propiedad del basquetbolista en el exclusivo barrio de Brentwood. Durante el arresto, el sospechoso aseguró ser hijo de la estrella de la NBA , aunque ninguna autoridad respaldó esa afirmación.

El jugador de Philadelphia 76ers se encontraba en Cleveland, donde su equipo enfrentó a los Cavaliers, cuando ocurrió el incidente. Dos días después, tras la victoria ante Chicago Bulls, decidió referirse a lo sucedido y llevar tranquilidad sobre la situación de su familia.

“Mi familia está a salvo y eso es lo más importante. Todavía estamos investigando todo lo ocurrido”, expresó James, en declaraciones recogidas por el periodista Kris Rhim, de ESPN.

Qué pasó en la casa de LeBron James

El episodio tuvo lugar el viernes alrededor de las 21.40, hora local. Según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), los agentes recibieron un aviso por un posible robo en una propiedad del barrio de Brentwood. Al llegar, encontraron a un hombre en el exterior de la vivienda y lo detuvieron sin incidentes.

El sospechoso fue acusado de "felony stalking", una figura penal que contempla el acoso grave. De acuerdo con la información publicada por medios estadounidenses, el hombre había sido detectado por las cámaras de vigilancia y no hay indicios de que haya ingresado al interior de la casa.

La situación generó preocupación por la cercanía con el entorno familiar del jugador. James vive con su esposa, Savannah, y sus tres hijos, entre ellos Zhuri, de 12 años.

Actualmente, James alterna su actividad profesional entre Filadelfia y Nueva York. Su familia permanece en Los Ángeles, donde está ubicada la residencia.

El hombre detenido afirmó ante los policías que era hijo del basquetbolista. Sin embargo, esa explicación obviamente no fue avalada por ningún organismo oficial y tampoco convenció a los agentes que intervinieron en el procedimiento.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando qué hacía el sospechoso en las inmediaciones de la propiedad y cuáles eran sus intenciones. La Fiscalía del Condado de Los Ángeles deberá revisar el expediente para determinar los próximos pasos judiciales.

LeBron, de 41 años, atraviesa su 24ª temporada en la NBA y se incorporó a los 76ers durante el receso de temporada, luego de ocho campañas con los Lakers. El viernes, mientras el hombre era detenido en Los Ángeles, Philadelphia cayó por 119 a 95 ante Cleveland.

El domingo, James volvió a la actividad y fue consultado por el episodio tras el triunfo de su equipo frente a Chicago Bulls. Su mensaje fue breve y apuntó a la tranquilidad de los suyos: “Mi familia está a salvo”.

Por el momento, no se informó que el sospechoso haya tenido contacto directo con el jugador ni que haya logrado ingresar a la vivienda. La investigación busca esclarecer las circunstancias del hecho y establecer si existieron antecedentes de acoso.