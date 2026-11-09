Carlos Palacios se fue del país y festejó el título de otro club tras el conseguido con Boca: dónde fue visto

El delantero aprovechó sus días libres, determinados por el entrenador Arruabarrena, y celebró el trofeo ganado por otro club.

Carlos Palacios logró salir de la etapa de reproches y enojos por parte del hincha de Boca , que cargaba consigo en consecuencia de un rendimiento bajo y apariciones polémicas en público cuando el club atravesaba una etapa dura sin títulos ni buenos resultados. Ahora revirtió la imagen, mejorando en su nivel, y disfruta del título conseguido el sábado tras la victoria agónica contra Defensa y Justicia.

Luego de una celebración especial del xeneize por alzar el trofeo de tabla anual y el permiso del cuerpo técnico para tener día libre y volver a la actividad este martes 10 de noviembre, el jugador salió del país y fue visto festejando el título de otro club importante en el continente.

Luego de los festejos con el xeneize, el joven jugador viajó a su Chile natal para presenciar la victoria de Colo Colo, el club que lo vio nacer, en la Primera División del fútbol chileno. No se trató de un partido más, sino que fue un resultado que determinó un nuevo título conseguido.

Rápidamente, el jugador fue detectado en la tribuna y los fanáticos le pidieron un sinfín de fotos, autógrafos y otros pedidos que lo destacan como un ídolo en el club.

Leandro Paredes y la premonitoria frase de su psicóloga antes de salir campeón con Boca

Leandro Paredes encontró en Boca mucho más que un regreso al fútbol argentino. El mediocampista volvió a ponerse la camiseta que soñó durante toda su carrera y, después de la consagración, dejó una reflexión cargada de emoción. Antes del partido, su psicóloga le había enviado una frase que terminó conectando con el momento que estaba por vivir: “A veces no nos damos cuenta de que estamos viviendo nuestro propio sueño”.

El mensaje llegó en la previa de una jornada especial para el capitán xeneize, que volvió a Boca con el objetivo de conseguir títulos y ser protagonista. Después de levantar el trofeo, Paredes recordó también el camino que recorrió para llegar hasta ahí y destacó la confianza que mantuvo incluso cuando le tocó esperar desde el banco.

“Cuando estaba en el banco, siempre confié. Esto no lo llamo suerte, lo llamo constancia y trabajo. Lo merecíamos”, expresó el volante, que valoró el esfuerzo realizado por el equipo para alcanzar la consagración.

La frase de su psicóloga resumió, en cierto modo, el significado de una vuelta que Paredes había imaginado durante años. “Volví para esto. Lo soñé durante toda mi carrera: volver y salir campeón en esta cancha”, afirmó, con la emoción de haber conseguido el objetivo en un escenario que conoce desde sus primeros pasos como futbolista.

El título también aparece como un punto de partida. Boca tiene nuevos desafíos por delante y el capitán dejó en claro que el plantel no quiere conformarse con lo conseguido. “Tenemos cosas importantes por delante y queremos ir por todo”, aseguró.

“YA NO TENGO PALABRAS PARA DESCRIBIR LO QUE ESTOY SINTIENDO, ES UN SUEÑO PARA MI” ¡Leandro Paredes muy emocionado por el título de Boca!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/vh8rP6HEdK — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2026

Con la consagración ya consumada, Paredes puso en palabras una historia que combina regreso, perseverancia y una meta cumplida. El mensaje que recibió antes del partido quedó como una postal de ese momento: a veces, el sueño que parecía lejano termina siendo la realidad que se está viviendo.