El tremendo elogio de un jugador de Selección para Enner Valencia: "Está cerca de ser ídolo de Boca"
Un jugador de renombre fue claro con sus palabras y lanzó una importante definición sobre el delantero que convirtió un gol clave para el título xeneize.
Una vez más, Enner Valencia se convirtió en el superhéroe de Boca, así como lo había hecho en la definición con Racing por Copa Argentina aportando un hat trick para dar vuelta sobre la hora un partido en el que su equipo estaba 2-0 abajo. Esta vez, entró desde el banco e suplentes para convertir un tanto agónico en La Bombonera ante Defensa y Justicia para darle el título de Liga Profesional de Fútbol cuando en Rosario Central ya se festejaba.
Su situación es particular: no ha mostrado un rendimiento de alto vuelo como el que muestran sus compañeros desde que llegó el Vasco Arruabarrena a la dirección técnica del equipo, pero en situaciones complejas donde el equipo parecía estar contra las cuerdas, apareció con goles claves para ayudarlo a salir. Esta vez, incluso, su tanto valió un título.
Lo cierto es que debido a esas apariciones goleadores ha logrado calmar las críticas y cambiar esas sensaciones por aplausos. Tanto es así que en las últimas horas un jugador de Selección afirmó que está cerca de convertirse en ídolo del club.
Las palabras de un jugador de Selección
Luego de contar que desde "hace un montón de tiempo", Hernán Galíndez fue contundente en diálogo con ESPN y llenó de elogios al goleador: "Yo creo que ya está cerca de ser ídolo de Boca. Con el pase de Copa contra Racing más este gol que hizo ahora... No sé si está cerca de (Martín) Palermo, pero más o menos".
Es que más allá de su rendimiento general, donde suma seis goles y dos asistencias en 12 partidos, tuvo una incidencia altísima para que el equipo pueda decir que pelea en todos los frentes. Principalmente por el triplete a la Academia y el tanto del título ante el halcón.
El impactante récord mundial que alcanzó el gol con el que Valencia le dio el título a Boca
Boca consiguió un título con un gol que ya quedó registrado en la historia del fútbol mundial. El 1-0 agónico frente a Defensa y Justicia, convertido por Enner Valencia cuando se superaban los cinco minutos de descuento, le permitió al Xeneize quedarse con la tabla anual y estableció una marca inédita: fue el tanto más tardío para definir un campeonato en las diez principales ligas del planeta.
Los goles que quedaron atrás tras el tanto de Enner Valencia
La jugada decisiva comenzó con un centro de Lautaro Blanco al área, donde esperaba Lautaro Di Lollo, ubicado como referencia ofensiva. El defensor no logró conectar de cabeza y el arquero Matías Borgogno tampoco pudo controlar la pelota. El rebote quedó servido para el ecuatoriano, que apareció detrás de ambos y sacó un potente derechazo para desatar el festejo en La Bombonera.
La conquista superó registros históricos de otras competencias de primer nivel. En segundo lugar quedó el gol de Patrik Andersson para Bayern Múnich frente a Hamburgo, en la última jornada de la Bundesliga 2000/01, cuando el defensor convirtió en tiempo añadido para darle el título a su equipo. El podio lo completa Sergio Agüero, con el recordado tanto a los 93 minutos y 20 segundos ante Queens Park Rangers, que consagró al Manchester City en la Premier League 2011/12.
El fútbol argentino también acumuló definiciones agónicas en los últimos años, aunque ninguna alcanzó el registro conseguido por Valencia. En la Supercopa Argentina 2023, Rodrigo Aliendro marcó el 2-1 de River ante Estudiantes a los 91 minutos. Más tarde, en el Trofeo de Campeones 2025, Lucas Alario anotó de cabeza el tanto de la remontada del Pincha frente a Platense, también sobre el cierre.
Otro antecedente reciente fue el de Guido Carrillo en la final del Clausura pasado. El ex Leganés convirtió el empate de Estudiantes ante Racing a los 92 minutos y llevó la definición a los penales, donde el conjunto platense terminó celebrando. Sin embargo, el gol de Valencia quedó por encima de esas conquistas por el momento en que llegó y por el campeonato que permitió asegurarle al cuadro azul y oro.
La reflexión de Enner Valencia tras el título de Boca
Después del encuentro, el atacante reveló que le había prometido a su hija Analía marcar un gol para su cumpleaños número diez y celebrarlo con el gesto de “six seven”. También agradeció la confianza del presidente xeneize: “Soy agradecido con Riquelme por confiar en mí y traerme al club más grande de América Latina. Mirá lo que es esto. Lo vi que estaba sufriendo antes del partido y ahora podemos festejar”, expresó.
Valencia ingresó a falta de unos 15 minutos y explicó que estaba preparado para aprovechar cualquier oportunidad. “Sabíamos que iba a ser difícil porque ellos jugaban bien. Por momentos lo manejamos bien, pero sabíamos que en cualquier momento íbamos a anotar y por suerte se dio. Me quedó una y gracias a Dios pudo entrar”, contó. Luego recordó que había anticipado que Borgogno podía no retener el centro: “Era un globo y yo dije ‘él la va a soltar’, así que me quedé atrás”.
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