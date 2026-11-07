Estallaron las redes: los mejores memes de Boca campeón

El Canalla ya celebraba en Rosario, pero el tanto agónico del delantero ecuatoriano cambió al campeón y desató una catarata de memes en redes.

Enner Valencia, el protagonista de los memes en la consagración de Boca.

La definición de la Tabla Anual dejó una de las escenas más insólitas del fútbol argentino en 2026. Rosario Central había vencido 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto y, con el empate parcial de Boca ante Defensa y Justicia , se consagraba campeón. El partido en Rosario terminó antes y el festejo comenzó de inmediato.

Los hinchas del Canalla incluso ingresaron al campo de juego convencidos de que el título estaba asegurado. Sin embargo, todavía quedaban segundos en La Bombonera , donde Boca necesitaba un gol para recuperar la cima y terminar primero en la Tabla Anual.

La historia cambió en la última jugada. Enner Valencia convirtió el 1 a 0 a los 51 minutos del segundo tiempo, llevó al Xeneize a los 63 puntos y dejó a Central, que ya celebraba con 62, sin el campeonato. La secuencia se volvió rápidamente viral por lo extraordinario del desenlace.

Como era de esperar, las redes sociales se llenaron de memes apenas terminó la jornada. La mayoría apuntó al festejo anticipado de Rosario Central y al gol milagroso de Enner Valencia, que modificó al campeón cuando en Rosario ya daban por cerrada la definición.

Se muere Enner Valencia:



un ecuatoriano que lo vió hacer 250 goles en la seleccion // un hincha de newells que nada que ver pic.twitter.com/6bwYvfTpks — Lisandro (@lichicensurado) November 7, 2026

Valencia é tipo



886 jogos

2 gols



Gol 1: jogo que valeria a paz mundial



Gol 2: jogo que valeria a descoberta da cura do câncer — Facunión (@FacuRdrgz) November 7, 2026

Es el mejor archivo de la historia del fútbol argentino. Sin precedentes. ¿Cómo carajo volves de esto? pic.twitter.com/1A0RWVH81U — Pablo Chucrel (@pablochucrel_99) November 7, 2026

que pasa experto en scouting no entendés la puta vibra todavía? pic.twitter.com/Xl6YR9bmff — juan leyrado (@bautinvisible) November 7, 2026

Boca campeón y con un gol de Valencia sobre el último minuto pic.twitter.com/bbungQ1yPX — Barb (@BARBITINAA) November 7, 2026

Llegó Enner

Llegó Enner

El negro que sabe jugar al futból pic.twitter.com/1EOqiPwNzW — Anti-VAR (@Gerrrrman) November 7, 2026

Argentinos Juniors cada vez que pelea algo pic.twitter.com/qFgfnYWBgq — Lisandro (@lichicensurado) November 7, 2026

Los pibes llegando a la marcha del orgullo: pic.twitter.com/OqF4vfgSXy — 0800CJ (@0800Cj) November 7, 2026

Cómo fue la increíble definición de la Tabla Anual que ganó Boca

La jornada había comenzado con Boca y Argentinos Juniors igualados en la cima con 60 puntos y Rosario Central apenas detrás, con 59. Los tres partidos se disputaron en simultáneo desde las 17:30 y la pelea por el campeonato fue cambiando a medida que aparecieron los goles.

El primero en quedar relegado fue Argentinos. Huracán se puso en ventaja rápidamente con un remate de Óscar Cortés que sufrió un desvío y, poco después, el Bicho quedó con diez jugadores por la expulsión de Franco Paredes. Bruno Barticciotto marcó el 2 a 0 y dejó al conjunto de La Paternal prácticamente sin posibilidades.

En La Bombonera, Boca tuvo mayores dificultades frente a Defensa y Justicia. Juan Gutiérrez contó con una ocasión clara para el Halcón, mientras que Alan Velasco respondió para el local. Más tarde, Miguel Merentiel consiguió convertir, pero el VAR anuló el tanto por un fuera de juego milimétrico.

Mientras Boca seguía 0 a 0, Central encontró el resultado que necesitaba. Julián Fernández convirtió sobre el cierre del primer tiempo y puso al Canalla como campeón parcial. En el complemento, el equipo rosarino sufrió la expulsión de Gastón Ávila, aunque logró ampliar la ventaja mediante un potente remate de Emanuel Coronel para el 2 a 0.

El encuentro en Rosario terminó con Central primero en la tabla y sus hinchas comenzaron a festejar dentro del campo. Sin embargo, el partido de Boca todavía continuaba. Cuando parecía que el campeonato viajaba definitivamente a Rosario, apareció Enner Valencia a los 51 minutos del segundo tiempo para marcar el 1 a 0.

El gol cambió todo: Boca alcanzó los 63 puntos, superó por uno a Central y terminó consagrándose Campeón de Liga en la última jugada. El contraste entre los festejos anticipados en Rosario y la definición agónica en La Bombonera fue, justamente, el material principal que después explotó en forma de memes.