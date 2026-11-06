Decidieron iniciar juicio político al Presidente de Paraguay, Santiago Peña: no se presentó en el Senado

Peña había solicitado una prórroga para ejercer su defensa, en medio de su renuncia tras la crisis de Ueno Bank.

En la sesión extraordinaria que se llevó a cabo este viernes en la Cámara de Senadores de Paraguay , los legisladores decidieron rechazar el pedido de prórroga de 72 horas que realizó el presidente Santiago Peña - quien presentó su renuncia el día jueves- para presentar su defensa.

Se le dio un plazo de media hora para presentarse en el Senado. Cabe recordar que Peña había solicitado ese plazo para su defensa en lo que será un posible juicio político abierto tras la crisis de Ueno Bank.

Cerca de las 12:45 horas , el presidente Santiago Peña no se presentó en el Senado para ejercer su defensa a pesar de haberle otorgado un plazo extraordinario, por lo que los legisladores pidieron comenzar con la ejecución de un juicio político.

La votación electrónica confirmó finalmente el inicio del juicio al mandatario presidencial, con 41 votos a favor de la medida y 1 en contra. Luego pasaron a otro cuarto intermedio, ya que hasta el recinto llegaron los abogados defensores del mandatario, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda.

"Para ser llevado a juicio político el Presidente debe estar ejerciendo"

Ferreiro tomó la palabra y señaló que "hay una serie de requisitos para afrontar un juicio político, si eso no se cumple, ese juicio es nulo. Al ser una norma protectora del mandatario requiere para ser llevado adelante que ese funcionario esté en curso en el cargo, mientras esté ejerciendo. Por eso en todos los juicios políticos este Senado cumplió el principio básico que ante la renuncia del funcionario el pedido del juicio político pierde sentido", dijo en alusión a la decisión de Peña de dejar su cargo.

Y agregó: "¿Qué van a hacer, van a traerlo atado para que siga siendo Presidente? Cuando el manifiesta que quiere renunciar, tienen que aceptarlo y deja de ser presidente. El efecto es que él se está poniendo en situación. Esto es una torpeza", pidiendo la nulidad del juicio.

"Peña se pone a disposición de la fiscalía y la Justicia ordinaria. Pero quieren echarlo para que pierda su situación es senador vitalicio, pero se malinterpreta como si fuera una garantía de nulidad. Él renuncia de sus privilegios y se somete", dijo.

Por su parte, el defensor Ricardo Preda, señaló que "existen violaciones muy básicas del debido proceso, entre ellas el tema del plazo algo que la constitución y los tratados internacionales defienden. La notificación dice que podamos ofrecer pruebas, para eso mínimamente tendríamos que leer con detenimiento las acusaciones, estas pocas horas hacen difícil esa tarea".

"Acá hubo una crisis de un banco, los ahorristas y los jubilados merecen respuestas y en principio la están teniendo.

Tras la presentación de los abogados, el Senado aprobó el recibimiento de las pruebas presentadas. Así, se convocará a una nueva sesión extraordinaria en un plazo de 45 minutos.

Cerca de las 15:45 se iniciaron los alegatos finales.