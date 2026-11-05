A segundos de una tragedia familiar: vecinos y luego bomberos, combatieron las llamas en el incendio de una casa

El incendio se desató vorazmente sobre una vivienda del oeste de la ciudad. Los tres menores debieron ser asistidos por el SIEN por inhalación de humos y la mamá por quemaduras.

Incendio en una vivienda: la rápida intervención de los bomberos evitó una tragedia familiar.

Dos factores fueron determinantes para una familia cuya vivienda estaba envuelta en llamas: la colaboración de los vecinos y la rápida intervención de los bomberos de la Policia de la capital neuquina.

El bombero Dardo Saravia relató a LM Neuquén que fueron convocados, las 23.05 de la noche de este miércoles, para sofocar el incendio de una vivienda de dos plantas ubicada entre las calles Atreuco y Pérez Novella del barrio Ceferino.

“Fuimos alertados del comando radioelétrico y concurrio una dotación de bomberos del Cuartel 2 del barrio Gregorio Álvarez. Al llegar, se constató que el foco del incendio se concentraba en una habitación de la planta baja”, indicó Saravia.

Los vecinos fueron los primeros que trataron de sofocar las llamas que salían del interior de la vivienda hacia la vereda. Con mangueras, extintores y baldes trataron de apagar el incendio.

El bombero sostuvo que el fuego afectaba un sillón del salón mientras que había ahumamiento sobre el resto de la vivienda. “Los integrantes de la familia lograron salir por sus propios medios. Estaban en la segunda planta, en sus dormitorios”, agregó.

Cuál es el estado de salud de los miembros de la familia

Dijo que la madre sufrió quemaduras en su mano izquierda y debió ser atendida por personal del SIEN, que acudió en ambulancia al lugar, mientras que los tres menores, de entre 7 y 10 años, también fueron asistidos, pero por inhalación de humo.

El inmueble no se vio afectado en gran parte de su estructura, en cambio el humo invadió toda la vivienda de material. Los daños se focalizaron en la parte inferior, donde estaba la cocina comedor.

Saravia destacó que la rápida intervención evitó que se propagara el fuego al resto de la vivienda y a las construcciones linderas. “Una dotación fue suficiente para extinguir el incendio y la rápida intervención evitó una tragedia”, añadió.

Se realizaron las pericias, de las que aún no están los resultados, que determinarán las causales del incendio.