Deportes La Mañana Flavio Briatore La bronca de Briatore por el rendimiento de Alpine en el GP de Brasil: el punto débil que tuvieron

El asesor ejecutivo de la escudería francesa habló sobre el rendimiento de los autos en la fecha sudamericana. Las contundentes palabras. Agregar LM Neuquén a







Franco Colapinto y Pierre Gasly no tuvieron un gran fin de semana en el GP de Brasil, en una etapa más que clave para el campeonato de constructores que ya tiene a Mercedes como nuevo campeón. Ambos monoplazas no pudieron consolidarse en los puestos de arriba, situación que los alejó de la lucha con RB por el quinto puesto, debido a que esta escudería si logró meter a Liam Lawson en el séptimo lugar de la carrera.

Este contexto complejo generó un contexto poco agradable, con un contundente análisis por parte del propio Colapinto y con declaraciones explosivas del asesor ejecutivo Flavio Briatore, que todavía sigue intentando encontrar lo mejor para sus autos. Luego de haber concluido la fecha en el país sudamericano, fue explosivo con su análisis.

Qué dijo Briatore sobre el rendimiento de Alpine “Un final decepcionante para un fin de semana en el que, en general, hemos rendido por debajo de lo esperado”, comenzó diciendo Flavio.