La bronca de Briatore por el rendimiento de Alpine en el GP de Brasil: el punto débil que tuvieron
El asesor ejecutivo de la escudería francesa habló sobre el rendimiento de los autos en la fecha sudamericana. Las contundentes palabras.
Franco Colapinto y Pierre Gasly no tuvieron un gran fin de semana en el GP de Brasil, en una etapa más que clave para el campeonato de constructores que ya tiene a Mercedes como nuevo campeón. Ambos monoplazas no pudieron consolidarse en los puestos de arriba, situación que los alejó de la lucha con RB por el quinto puesto, debido a que esta escudería si logró meter a Liam Lawson en el séptimo lugar de la carrera.
Este contexto complejo generó un contexto poco agradable, con un contundente análisis por parte del propio Colapinto y con declaraciones explosivas del asesor ejecutivo Flavio Briatore, que todavía sigue intentando encontrar lo mejor para sus autos. Luego de haber concluido la fecha en el país sudamericano, fue explosivo con su análisis.
Qué dijo Briatore sobre el rendimiento de Alpine
“Un final decepcionante para un fin de semana en el que, en general, hemos rendido por debajo de lo esperado”, comenzó diciendo Flavio.
Luego, agregó con contundencia y haciendo una análisis sobre el trabajo hecho: “Está claro que tenemos trabajo por hacer para entender cómo sacar el máximo provecho del coche en condiciones de lluvia, ya que fue uno de nuestros puntos débiles este fin de semana. Estuvimos entre los más rápidos con los neumáticos blandos durante la fase de la carrera en la que todos cambiaron a neumáticos de seco, pero eso dejó de ser así poco después, cuando regresó la lluvia”.
Cómo terminó el GP de Brasil
- Lando Norris (Mclaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Óscar Piastri (Mclaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Arvid Lindbland (Racing Bulls)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Alexander Albon (Williams)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Oliver Bearman (Haas)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Carlos Sainz (Williams)
- Rafael Cámara (Haas)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Valteri Bottas (Cadillac)
Las posiciones del Campeonato de Constructores 2026
- Mercedes – 652 puntos | CAMPEÓN
- Ferrari – 510 puntos
- Red Bull Racing – 415 puntos
- McLaren – 398 puntos
- Racing Bulls – 114 puntos
- Alpine – 69 puntos
- Haas – 31 puntos
- Audi – 28 puntos
- Williams – 12 puntos
- Aston Martin – 7 puntos
- Cadillac – 0 puntos
Cómo está el Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 390 puntos | CAMPEÓN
- Max Verstappen (Red Bull) – 279 puntos
- George Russell (Mercedes) – 262 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 261 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 249 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 246 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 152 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 122 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 89 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 14 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 14 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
- Ry Hirakawa (Haas) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
- Rafael Câmara (Haas) – 0 puntos
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