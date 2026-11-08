Lando Norris ganó en el medio de la lluvia de Brasil, donde Colapinto quedó afuera de los puntos

En una carrera que tuvo muchos cambios y circunstancias inesperadas, el británico se quedó con la victoria y el argentino finalizó 13.

Lando Norris tuvo un fin de semana perfecto en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 . Después de conseguir la pole position en una clasificación condicionada por la lluvia, el británico sostuvo el primer puesto en la carrera de Interlagos y se quedó con una victoria importante para McLaren. Detrás suyo llegó Max Verstappen, que protagonizó una remontada impresionante desde el puesto 21, mientras que Isack Hadjar completó el podio con una gran actuación.

Norris aprovechó el rendimiento de su McLaren y manejó la carrera para cruzar primero la bandera a cuadros.

La escudería británica había presentado actualizaciones en el auto para esta fecha, un trabajo que no solo apunta a mejorar el cierre de la temporada, sino que también puede resultar importante de cara al desarrollo del monoplaza del año próximo.

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El segundo lugar fue para Verstappen, una de las grandes figuras de la jornada. El neerlandés tuvo que largar desde el fondo de la grilla, en el puesto 21, pero fue avanzando posiciones hasta alcanzar un lugar en el podio. Una remontada de enorme nivel para el piloto de Red Bull, que volvió a demostrar su capacidad para competir incluso cuando las condiciones iniciales son adversas.

La otra gran sorpresa fue Hadjar. El joven piloto consiguió un tercer puesto que coronó un fin de semana sobresaliente y le permitió compartir el podio con dos de los nombres más fuertes de la categoría.

Mercedes festejó el título de constructores

Más atrás, George Russell terminó cuarto y Kimi Antonelli, ya campeón de pilotos, fue quinto. Esos resultados le alcanzaron a Mercedes para asegurarse el campeonato de constructores, una consagración que llegó en Interlagos y que premia la regularidad de la escudería durante la temporada.

La definición del título de equipos quedó resuelta cuando todavía restan tres Grandes Premios para el cierre del calendario. Mercedes ya no podrá ser alcanzada y celebró en Brasil una nueva conquista en la Fórmula 1.

Colapinto terminó 13° en Interlagos

Por su parte, Franco Colapinto finalizó en el puesto 13, afuera de los puntos. El argentino había clasificado 15, pero este domingo largó 13 por las penalizaciones a Lindblad y Leclerc. Sin embargo, el argentino no pudo meterse en la zona de puntos en una carrera exigente, marcada por las condiciones cambiantes de la pista y la lluvia.

El piloto de Alpine dio pelea en diferentes pasajes de la carrera, pero entre la estrategia de neumáticos de su equipo y que los rivales lucieron mejor, se quedó con las manos vacías y masticando bronca.

De todas formas, Franco volvió a completar una competencia en la máxima categoría y ahora tendrá por delante las últimas tres fechas del campeonato para intentar cerrar el año de la mejor manera.

Con Norris como ganador, la remontada de Verstappen y la consagración de Mercedes, Interlagos dejó una de las imágenes más destacadas de la recta final de la temporada. Quedan tres carreras y todavía hay mucho por definir en el campeonato de pilotos.