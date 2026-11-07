Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil y dónde verlo en vivo

El argentino partirá desde la octava fila en Interlagos tras una qualy complicada por la lluvia y buscará volver a sumar puntos.

Franco Colapinto tendrá este domingo una nueva oportunidad en la Fórmula 1 cuando dispute el Gran Premio de Brasil en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos . El piloto argentino largará 15° luego de haber quedado 17° en la clasificación, pero avanzó dos lugares por las penalizaciones aplicadas a distintos competidores.

La carrera comenzará a las 14:00 de Argentina y estará pautada a 71 vueltas sobre el trazado de 4,309 kilómetros, para completar una distancia total de 305,939 kilómetros. En territorio argentino podrá verse por Fox Sports , mientras que el streaming estará disponible mediante Disney+ Premium y también a través de F1 TV Pro .

Colapinto afrontará la competencia después de un sábado complicado para Alpine . La clasificación comenzó bajo una intensa lluvia y fue interrumpida apenas unos minutos después por una bandera roja . La acumulación de agua obligó a detener la actividad durante casi una hora y media y la Q1 recién pudo reanudarse a las 16:26.

Cuando los autos volvieron a pista, el argentino fue mejorando sus tiempos vuelta tras vuelta, pero no logró encontrar el rendimiento suficiente para superar el primer corte. Marcó 1m33s327 y terminó 17°, apenas por delante de Pierre Gasly, que finalizó 18° con 1m33s449. Los dos Alpine quedaron eliminados en Q1.

Después de la sesión, Colapinto explicó que el auto tuvo dificultades especialmente con la falta de adherencia y el funcionamiento de los neumáticos de lluvia extrema. “Mi última vuelta fue mala porque tenía las gomas muy sobrecalentadas”, señaló, y reconoció que al comienzo de la clasificación el monoplaza estaba “inmanejable”.

Cómo llega Colapinto a la carrera

El fin de semana había comenzado con mejores sensaciones. En la FP1 del viernes, Colapinto terminó noveno con un tiempo de 1m12s654, a 937 milésimas de Lando Norris. En aquella sesión, Gabriele Minì reemplazó a Gasly y fue séptimo.

Más tarde, en la FP2, el argentino volvió a quedar cerca del top 10: marcó 1m11s996 y terminó 11°, por delante de Gasly, que fue 14°. El sábado por la mañana, en cambio, retrocedió hasta el 14° puesto en la FP3, con 1m12s925.

La clasificación terminó con Lando Norris en la pole position. Kimi Antonelli largará segundo y Liam Lawson tercero, mientras que las penalizaciones de George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Max Verstappen y Sergio Pérez alteraron el orden definitivo de la parrilla y beneficiaron indirectamente a Colapinto.

El argentino partirá finalmente 15°, una posición que lo deja con margen para intentar avanzar si consigue recuperar el ritmo mostrado el viernes. Además, el pronóstico mantiene la posibilidad de condiciones cambiantes, un factor que puede volver a abrir oportunidades estratégicas.

Dónde ver a Colapinto en el GP de Brasil

La largada será este domingo 8 de noviembre a las 14:00 de Argentina. La transmisión televisiva estará disponible por Fox Sports y online mediante Disney+ Premium. F1 TV Pro también ofrecerá la competencia en vivo.

Después de una clasificación adversa, Colapinto buscará aprovechar una carrera que se presenta larga y potencialmente cambiante para intentar acercarse nuevamente a la zona de puntos.