Arruabarrena reveló que Ponzio lo llamó tras ser campeón: qué le dijo

El Vasco contó que recibió mensajes de los entrenadores de River, Rosario Central y Argentinos después de la consagración de Boca.

Rodolfo Arruabarrena reveló que Leonardo Ponzio fue uno de los primeros entrenadores que se comunicó con él después de la consagración de Boca como Campeón de Liga 2026 . El técnico xeneize contó además que recibió llamados de Jorge Almirón , de Rosario Central , y Nico Diez , de Argentinos Juniors , dos de los equipos que llegaron con posibilidades de quedarse con la Tabla Anual .

“ Uno de los primeros llamados que hemos tenido fueron de Leo Ponzio, de Jorge Almirón y de Nico Diez. Esto es fútbol nada más, algunos ganan, otros pierden pero todo sigue. Dentro de una semana tenemos que volver a decir presente ”, explicó Arruabarrena durante la conferencia posterior al triunfo frente a Defensa y Justicia .

"UNO DE LOS PRIMEROS LLAMADOS FUE DE PONZIO, ALMIRÓN Y DIEZ" ¡Los técnicos de River, Rosario Central y Argentinos felicitaron a Boca por el título! https://t.co/fONL2smrXa

El contacto de Ponzio tuvo un significado particular por tratarse del entrenador de River, histórico rival de Boca, apenas una semana después del Superclásico que el Xeneize había ganado 1-0 en La Bombonera. Arruabarrena no detalló las palabras exactas que intercambiaron, pero destacó el gesto dentro de una serie de felicitaciones recibidas tras el título.

Los mensajes de los rivales por el campeonato

Los otros dos llamados estuvieron directamente relacionados con la dramática definición del sábado. Rosario Central había vencido 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y llegó a ser campeón durante algunos minutos mientras Boca continuaba empatando sin goles.

El encuentro en Rosario terminó antes y los hinchas del Canalla incluso ingresaron al campo para celebrar. Sin embargo, a los 51 minutos del segundo tiempo, Enner Valencia convirtió el 1-0 frente a Defensa y Justicia y llevó al equipo de Arruabarrena hasta los 63 puntos, uno más que Central.

Argentinos Juniors, que había comenzado la jornada igualado con Boca en 60 unidades, quedó rápidamente relegado al perder 2-0 contra Huracán.

En ese contexto, Arruabarrena destacó los llamados de Almirón y Diez como una muestra de respeto después de una definición que tuvo a los tres clubes peleando por el primer puesto hasta la última fecha.

Arruabarrena pidió no conformarse con el título

El entrenador también reconoció a quienes participaron durante toda la temporada. “Agradezco a los jugadores, felicitarlos, al club, al staff, a jugadores que en este semestre no han estado con nosotros. A Claudio Úbeda que también es responsable de este título”, sostuvo.

Úbeda había dirigido a Boca durante el Torneo Apertura, cuyos puntos también fueron contabilizados para definir la Tabla Anual. Arruabarrena celebró la forma en la que llegó la consagración: “Lo ganamos como la gente le gusta, a lo Boca”, aunque inmediatamente aclaró que “a mí no me gusta sufrir tanto”.

El Vasco también pidió que el festejo no se transforme en conformismo. “No podemos hacer la plancha, tenemos que seguir buscando otros títulos, que va a ser difícil. Este grupo ha comido mierda y tiene que aprovechar y darle para adelante”.

️ "TIENE AZUCAR ESTO", los jugadores irrumpieron la conferencia de prensa del VASCO ARRUABARRENA y lo mojaron con jugo https://t.co/ZDvftDVRP1 — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 8, 2026

La conferencia terminó con una escena distendida. Leandro Paredes, Milton Delgado, Miguel Merentiel, Tomás Aranda, Sebastián Villa, Enner Valencia y Álvaro Montero ingresaron para bañarlo con bebida isotónica mientras hablaba con los periodistas. “Tiene azúcar esto”, protestó Arruabarrena entre risas, antes de advertir: “Ya me desquitaré cuando vuelva al entrenamiento”.