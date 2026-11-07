Los ex Boca que también serán reconocidos como campeones de la Tabla Anual 2026

Úbeda, Cavani, Ander Herrera y otros cinco futbolistas dejaron el club durante el año, pero sus participaciones también cuentan para la consagración.

Boca se consagró Campeón de Liga después de una definición agónica de la Tabla Anual 2026 , pero la medalla no será solamente para los integrantes del plantel que festejaron en La Bombonera . Siete futbolistas que dejaron el club durante la temporada también forman parte oficialmente del título por haber sumado minutos durante el año.

La Tabla Anual contabilizó los puntos obtenidos por Boca tanto en el Torneo Apertura como en el Torneo Clausura . Por ese motivo, quienes participaron durante la primera mitad de la temporada también integran la campaña que terminó con el equipo de Rodolfo Arruabarrena en el primer puesto.

El Xeneize aseguró la consagración de manera dramática. Rosario Central ya había vencido 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y sus hinchas incluso habían comenzado a celebrar, pero Enner Valencia convirtió a los 51 minutos del segundo tiempo ante Defensa y Justicia y le dio a Boca el 1-0 que lo llevó hasta los 63 puntos , uno más que el Canalla.

Los siete ex Boca que también son campeones

Uno de los nombres más destacados es Edinson Cavani. El delantero disputó dos partidos en el Apertura, frente a Platense y Racing, antes de quedar al margen por una lesión en la espalda. Aunque después dejó de tener participación, esos minutos alcanzan para considerarlo parte del equipo campeón.

Ander Herrera tuvo mayor continuidad: jugó nueve encuentros durante el primer torneo del año antes de marcharse del club a mitad de temporada, luego de la llegada de Arruabarrena.

También aparece Marcelo Weigandt, quien sumó varios partidos antes de salir a préstamo a Liga de Quito. Una situación similar atravesó Juan Barinaga, posteriormente cedido a Racing, pero con presencia durante el Apertura.

Kevin Zenón es otro de los casos particulares porque participó tanto en el Apertura como en el Clausura antes de ser transferido al fútbol mexicano. Su aporte durante buena parte de la temporada lo convierte en uno de los integrantes más evidentes de esta lista.

Los dos nombres restantes son Lucas Janson e Iker Zufiaurre. Janson disputó cuatro encuentros durante el comienzo del año y posteriormente fue prestado a Gimnasia de La Plata. Zufiaurre, surgido de las inferiores, también tuvo oportunidades durante los primeros meses antes de continuar su carrera en Uruguay.

Claudio Úbeda también recibirá su reconocimiento

La particularidad no se limita a los jugadores. Claudio Úbeda, entrenador de Boca durante el Torneo Apertura, también forma parte de la consagración porque dirigió al equipo durante una porción importante de los partidos que terminaron construyendo el puntaje anual.

Arruabarrena tomó posteriormente el equipo y encabezó el tramo decisivo de la campaña, que terminó con el gol agónico de Valencia y el festejo en La Bombonera.

Así, la conquista no pertenece únicamente al plantel que terminó la temporada. Cavani, Herrera, Weigandt, Barinaga, Zenón, Janson y Zufiaurre también sumarán el título a sus historiales después de haber contribuido, en distinta medida, a los puntos que finalmente llevaron a Boca a quedarse con la Tabla Anual 2026.