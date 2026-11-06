Plottier adhirió a la emergencia meteorológica por El Niño: "Lluvias frecuentes, más fuertes y a veces impredecibles"

La intendenta Malena Resa explicó que buscan garantizar el desarrollo del plan vial en un contexto de lluvias más intensas y frecuentes. Los detalles.

En un contexto de lluvias persistentes y tormentas imprevistas derivadas del fenómeno de El Niño , la Municipalidad de Plottier adhirió a la emergencia meteorológica con el objetivo de agilizar sus contrataciones y acceder a recursos para morigerar el impacto climático en la localidad.

La intendenta Malena Resa explicó que la adhesión busca mejorar los procesos municipales y avanzar en la planificación de la ciudad incluso en este contexto de inestabilidad meterológica.

En diálogo con radio La Red, aclaró que la medida apunta a que el gobierno local "tenga las herramientas para poder agilizar los mecanismos, por ejemplo, de contratación y poder generar excepcionalidades al plan que tenemos de gastos previsibles, además de poder recibir acompañamiento del gobierno provincial".

La jefa comunal aseguró que las lluvias persistentes e intensas complicaron los planes de mantenimiento y obras en Plottier. "Tenemos muy pocas calles asfaltadas y las que no están asfaltadas requieren mejoras, agregarle material y mantenimiento", dijo y agregó que los plazos de los trabajos se postergaron por las precipitaciones.

"Después de la lluvia grande que tuvimos en julio, calculamos cuál era el monto de las máquinas, qué máquinas y qué material se necesitaba. Calculamos que más o menos en un mes o mes y medio podíamos poner en condiciones la infraestructura vial de la ciudad", dijo y agregó: "Ese plan tuvimos que volver a cambiarlo en estas condiciones climáticas, con lluvias que son más frecuentes, más fuertes y a veces impredecibles".

En ese contexto, el gobierno local recurrió al Concejo Deliberante para contar con una declaración de emergencia climática que les permita hacer frente a las contingencias. "Presentamos la emergencia junto a la presidenta del Consejo Deliberante, porque los vecinos esperan que no solo resolvamos los problemas, sino que trabajemos en equipo", dijo Resa.

"Queremos hacer mecanismos de contratación transparentes y públicos; las licitaciones habituales llevan un tiempo mucho más largo del que la urgencia exige", expresó la intendenta de Plottier, que llegó al cargo tras la renuncia del ex intendente, Luis Bertolini, sospechado de haber cometido irregularidades en las contrataciones de obras públicas.

Agustín Martínez

Con esta declaración, la Municipalidad comenzará a planificar a largo plazo y atentos a un nuevo escenario climático. "Ya tenemos las másquinas trabajando a partir de una licitación que abrimos los sobres hace unos días, por maquinaria que el Municipio no tiene y decidimos alquilar", dijo Resa.

Aunque aclaró que su gestión ya está trabajando en algunos sectores, la emergencia se da por la necesidad de ampliar el servicio y reforzar la cantidad de horas de trabajo, algo que se concretará después de unos días, cuando se trata esta solicitud en el Deliberante.

La intendenta aseguró que serán las compañías plottierenses las que se ocupen de las tareas. "Queremos priorizar a los empresarios, cooperativas y mano de obra de Plottier, aprovechando los días de sol para reparar las calles", afirmó.

La asistencia de provincia con siete centros operativos

Neuquén comenzó a reforzar su operativo de emergencia ante la posibilidad de lluvias persistentes y tormentas intensas asociadas al fenómeno de El Niño. Las autoridades provinciales trabajan contra reloj para preparar centros de evacuación, identificar a las familias que viven en sectores inundables y garantizar recursos para responder si las condiciones meteorológicas complican la situación en distintas localidades.

La secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgo, Luciana Ortiz Luna, confirmó en LU5 que se instalarán siete centros madre de evacuación y acopio, distribuidos estratégicamente en la provincia. La planificación contempla incluso el escenario de que algunas localidades queden completamente aisladas durante varios días por las precipitaciones.

La funcionaria explicó que los especialistas advirtieron sobre el impacto que podría tener el fenómeno climático en Neuquén y remarcó que esta etapa es clave para anticiparse. Por eso, durante toda la semana se estarán llevando a cabo recorridas y reuniones con intendentes y equipos locales para definir las necesidades de cada región.

La planificación incluye a Rincón de los Sauces, Cutral Co, Zapala, Chos Malal y Piedra del Águila. También se analiza la cantidad de centros necesarios para la región Confluencia, especialmente en Centenario y Vista Alegre, y para la zona sur.