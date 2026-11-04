Despliegue policial sorpresa y controles rigurosos en Plottier: ¿Qué buscaban?

Un imponente operativo de seguridad copó las calles de la ciudad con puestos de control y monitoreo en tiempo real.

Durante la tarde-noche del martes, las calles de Plottier sumaron una importante presencia policial en el marco de un operativo preventivo de tránsito . La iniciativa, encabezada por la Comisaría 7° , se concentró en la intersección de las calles Roca y Buratovich , extendiéndose hacia zonas circundantes.

El despliegue combinó tareas en el terreno e integración tecnológica . De manera coordinada, se montaron puestos de control vehicular e identificación de personas, complementados con patrullajes dinámicos, saturación en puntos estratégicos y el seguimiento en tiempo real desde el Centro de Monitoreo local .

El operativo requirió la articulación de múltiples áreas de seguridad. Participaron efectivos del Departamento Seguridad Metropolitana , personal pedestre del Departamento Móvil de Seguridad (DEMOSE) , patrulleros, la Brigada Motorizada e inspectores de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Plottier .

Como balance de las actuaciones, las autoridades notificaron la confección de diversas actas por infracciones contravencionales. Asimismo, se concretó el secuestro preventivo de una motocicleta cuyo conductor no presentó la documentación obligatoria requerida para circular.

Desde las dependencias intervinientes destacaron que este tipo de dispositivos conjuntos continuarán replicándose con el fin de consolidar la presencia policial en la vía pública, fiscalizar el tránsito y brindar mayor tranquilidad a la comunidad.

Manejaba con el baúl abierto, lo pararon y le encontraron un arma de fuego

Un insólito hecho se registró a fines de octubre en la ciudad de Plottier. Es que la Policía de Neuquén divisó un auto que iba con el baúl abierto con algunos elementos a la vista y, cuando le solicitaron al conductor que parara la marcha para realizar un control, descubrieron que también tenía un arma de fuego.

Fuentes policiales comentaron que todo sucedió durante un patrullaje preventivo y que la intervención se desencadenó cuando los uniformados advirtieron la presencia de un Volkswagen Gol Power que transitaba con el baúl parcialmente abierto.

Al notar que tenía varias herramientas en su interior y considerarlo como una irregularidad, la patrulla decidió interceptar al auto para realizar una identificación del conductor y sus ocupantes.

Durante la verificación e inspección visual desde el exterior del rodado, los agentes observaron entre los asientos un objeto con características similares a las de un arma de fuego.

Frente a la detección del elemento, los policías procedieron de inmediato a la demora del automovilista y solicitaron refuerzos en el lugar para coordinar el operativo.

Posteriormente, dispusieron el secuestro del Volkswagen Gol bajo cadena de custodia y su traslado a la sede de la Comisaría Séptima, donde quedó resguardado a disposición de las diligencias judiciales para realizar una requisa.

No pudo disimular ante la Policía y le encontraron dos armas de fuego

Un procedimiento de rutina llevado a cabo por la Policía del Neuquén en el oeste capitalino finalizó con la demora de cuatro hombres y el hallazgo de dos armas de fuego. El hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles Novella y Rodhe, un punto estratégico donde las fuerzas de seguridad mantienen patrullajes preventivos para reforzar la presencia policial en la vía pública.

Según detallaron fuentes policiales, todo comenzó cuando efectivos del Departamento Seguridad Metropolitana realizaban recorridas de prevención por el sector. En ese contexto, los uniformados divisaron un automóvil Volkswagen Vento con varios ocupantes a bordo.

La maniobra imprevista de uno de ellos, que intentó abordar velozmente el vehículo al percatarse de la cercanía del móvil policial, despertó las sospechas del personal y motivó la inmediata interceptación del rodado.

Al proceder con la identificación de los sospechosos, los efectivos le solicitaron a uno de los hombres que exhibiera el contenido de la mochila que llevaba consigo.

Al abrir el bolso, la Policía descubrió en su interior dos artefactos que poseían características similares a las de armas de fuego, por lo que se procedió a asegurar la zona de inmediato para preservar la escena y evitar cualquier tipo de riesgo.