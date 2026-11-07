Deportes La Mañana Boca En 23 fotos: Así se vivió en Neuquén la fiesta del Boca Campeón

El equipo del vasco Arruabarrena consiguió el triunfo agónico de 1 a 0 Ante Defensa y Justicia que le arrebató el título a los canallas. Agregar LM Neuquén a







La fiesta de Boca Campeón en Neuquén. Claudio Espinoza

Los hinchas de Boca en Neuquén salieron a las calles ni bien terminó el partido que los consagró Campeón. Cuando Enner Valencia convirtió el 1 a 0 a los 51 minutos del segundo tiempo, y logró el triunfo agónico sobre Defensa y Justicia, los partidarios del equipo del vasco Arruabarrena se envolvieron en bandera y fueron al monumento al General San Martín a festejar.

Ese gol le permitió a los Xeneize alcanzar los 63 puntos y dejar a Central en las puertas del campeonato, que ya celebraba con 62 puntos. Esa secuencia se volvió rápidamente viral por lo extraordinario del desenlace.

Así, la definición de la Tabla Anual de la Liga Profesional de Fútbol fue una verdadera locura. El DT de la Bombonera lo supo definir: "Ganamos como le gusta a la gente: a lo Boca".