Cuál es la única duda que tiene el Vasco Arruabarrena de cara al Superclásico del domingo.

Boca se enfrentará a River el domingo en La Bombonera por una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Y en ese contexto, la formación titular que debe parar en cancha el Vasco Arruabarrena tiene una sola duda, más precisamente en un puesto de ataque.

El entrenador Xeneize mantendría en Boca a los futbolistas habituales por los que suele apostar en el once de cada fecha. La decisión pendiente es si Alan Velasco vuelve a estar desde el arranque o si Sebastián Villa ocupa ese lugar. Uno de los dos sería titular y el otro esperaría su oportunidad en el banco de suplentes. Villa podría tener una leve ventaja por la asistencia que dio en el clásico con Independiente para el gol de la victoria anotado en un corner por Facundo Herrera. La disputa con Velasco, de todos modos, sigue pareja. Los próximos entrenamientos definirán cuál de los dos se mete en la alineación inicial.

La probable formación de Boca empezaría con Álvaro Montero en el arco. La defensa estaría integrada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco, en ese orden. En el mediocampo aparecerían Santiago Ascascibar, Leandro Paredes y Milton Delgado. El ataque incluiría a Leonel Flores y Miguel Merentiel, junto con Villa o Velasco en el puesto que todavía debe definirse.

Por su parte, Leonardo Ponzio también define un equipo para River. Aníbal Moreno no sería titular tras la lesión que sufrió en el clásico con Racing y el juvenil Lucas Silva sería su reemplazante. Marcos Acuña, completamente recuperado de su molestia, se perfila para arrancar desde el puntapié inicial, con Francisco Ortega relegado al banco. De esta manera, la probable formación de River sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván y Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Fuerte predicción de un tarotista de River sobre el Superclásico con Boca

Así como los hinchas de Boca y River empiezan a pensar en cómo se dará el Superclásico programado para este domingo en La Bombonera, el mundo de la astrología también se metió de lleno, intentando lanzar fuertes predicciones para el encuentro que ya tiene árbitros confirmados. Sumado al reconocido astrólogo Giorgio Armas que lanzó su predicción al respecto, otro tarotista habló con respecto a cómo se puede ser el desarrollo del encuentro y cotó que puede haber una situación importante para uno de los equipos.

El astrólogo CAN Tarot publicó en sus redes sociales detalles sobre su predicción para el partido. En torno al partido que será de suma importancia para ambos equipos por la etapa de definiciones que atraviesan, hizo una importante advertencia sobre un hecho que puede cambiar el desarrollo: "Boca tendrá un penal a favor". Según reveló, el millonario hará una buena presentación en condición de visitante, a pesar de que el elenco azul y oro llega con seguridad y las energías a su favor. Otro de los factores claves podría ser el cansancio que podría sufrir el xeneize. De forma tajante, confirmó que si hay un ganador en la tarde será River.

Por su parte, Giorgio Armas volvió a publicar su habitual pronóstico y generó repercusiones en las redes sociales. Esta vez, su predicción incluyó una advertencia sobre el arbitraje, que, según afirmó, favorecerá al equipo de Núñez en el partido más esperado del fútbol argentino. “El arbitraje será favorable a River”, escribió Armas en su cuenta de X. La frase apareció en un contexto marcado por las discusiones en torno a las últimas decisiones arbitrales y por la designación de Nicolás Ramírez como juez principal del encuentro, una decisión que generó malestar en el entorno riverplatense.

El astrólogo, identificado con Boca, sostuvo que el Xeneize podría verse perjudicado durante el partido y agregó otro mensaje que despertó la atención de sus seguidores. “Algo importante pasará en el primer tiempo que determinará el resultado del partido. Me marca mucho el número 2. Guardia alta, Boca. Ya avisé al club”, expresó Armas en su publicación.