Fuerte predicción de un tarotista de River sobre el Superclásico con Boca: advertencia y un ganador

Un astrólogo palpitó el partido que se disputará este domingo en La Bombonera. Quién será el ganador.

Así como los hinchas de Boca y River empiezan a pensar en cómo se dará el Superclásico programado para este domingo en La Bombonera, el mundo de la astrología también se metió de lleno, intentando lanzar fuertes predicciones para el e ncuentro que ya tiene árbitros confirmados.

Sumado al reconocido astrólogo Giorgio Armas que lanzó su predicción al respecto , otro tarotista habló con respecto a cómo se puede ser el desarrollo del encuentro y cotó que puede haber una situación importante para uno de los equipos.

El astrólogo CAN Tarot publicó en sus redes sociales detalles sobre su predicción para el partido. En torno al partido que será de suma importancia para ambos equipos por la etapa de definiciones que atraviesan, hizo una importante advertencia sobre un hecho que puede cambiar el desarrollo: "Boca tendrá un penal a favor".

Según reveló, el millonario hará una buena presentación en condición de visitante, a pesar de que el elenco azul y oro llega con seguridad y las energías a su favor. Otro de los factores claves podría ser el cansancio que podría sufrir el xeneize.

De forma tajante, confirmó que si hay un ganador en la tarde será River.

El astrólogo de Boca lanzó una fuerte advertencia para el Superclásico ante River: "Ya avisé al club"

En la previa del Superclásico entre Boca y River, el astrólogo Giorgio Armas volvió a publicar su habitual pronóstico y generó repercusiones en las redes sociales. Esta vez, su predicción incluyó una advertencia sobre el arbitraje, que, según afirmó, favorecerá al equipo de Núñez en el partido más esperado del fútbol argentino.

“El arbitraje será favorable a River”, escribió Armas en su cuenta de X. La frase apareció en un contexto marcado por las discusiones en torno a las últimas decisiones arbitrales y por la designación de Nicolás Ramírez como juez principal del encuentro, una decisión que generó malestar en el entorno riverplatense.

El astrólogo, identificado con Boca, sostuvo que el Xeneize podría verse perjudicado durante el partido y agregó otro mensaje que despertó la atención de sus seguidores.

La advertencia de Giorgio Armas para el primer tiempo

“Algo importante pasará en el primer tiempo que determinará el resultado del partido. Me marca mucho el número 2. Guardia alta, Boca. Ya avisé al club”, expresó Armas en su publicación.

El pronóstico no incluyó una definición concreta sobre cuál de los dos equipos se quedará con la victoria. En cambio, el astrólogo puso el foco en un posible acontecimiento durante la primera mitad del encuentro y en la actuación arbitral.

El arbitraje será favorable a River. Algo importante pasará en el primer tiempo que determinará el resultado del partido.

Me marca mucho el número 2. Guardia alta Boca. Ya avisé al club.@BocaJrsOficial @RiverPlate pic.twitter.com/HYpn4zJFDd — Giorgio Armas - Astrólogo de Boca (@ArmasGiorgio) October 28, 2026

La referencia al número 2 también quedó abierta a interpretaciones, ya que Armas no explicó en detalle qué representa ese dato dentro de su predicción.