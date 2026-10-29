Estudiantes de La Plata no pudo participar en la votación del nuevo torneo: la explicación del club

El Pincha, que es una de las instituciones que se encuentra enfrentada con la AFA, no pudo emitir su voto sobre el formato de la Liga Profesional.

Este jueves en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, la AFA aprobó el nuevo formato que tendrá el fútbol argentino a partir de la próxima temporada. Estudiantes de La Plata fue el único club que no pudo votar por una particular razón.

El Pincha comunicó a sus socios mediante las redes sociales la razón por la que no emitió su voto: "La institución estuvo representada por el dirigente Juan Martín Cerolini, quien no se encuentra habilitado para participar de las votaciones".

Sin embargo, a pesar de no emitir su voto, el club manifestó su postura sobre el nuevo formato que se implementará a partir del próximo año: "No obstante, a través de su presidente, Juan Sebastián Verón , Estudiantes ratifica su acompañamiento al voto del Club Atlético River Plate y reafirma su compromiso con las propuestas de cambio que contribuyan a mejorar el fútbol argentino".

El Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad en general que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol realizada este mediodía, la institución estuvo representada por el dirigente Juan Martín Cerolini, quien no… — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 29, 2026

La postura de River fue confirmada por el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, que explicó que el Millonario fue el único club que propuso reducir la Primera División a 20 equipos. También señaló que los dirigentes rechazaron de manera generalizada la posibilidad de establecer diez descensos.

“Solamente River planteó la postura del torneo de 20 equipos. En la mesa se planteó la moción de quién estaría de acuerdo con diez descensos. Por unanimidad de esa moción, salvo River, ningún club estaba convencido ni de acuerdo en fomentar 10 descensos masivos en el fútbol argentino. Planteada esa consulta, se siguió con el tema. Por amplia mayoría, se ha votado este nuevo formato de torneo para el año que viene”, expresó Malaspina tras la reunión.

RIVER VOTÓ EN CONTRA DEL NUEVO FORMATO



A la salida del Comité Ejecutivo de AFA, Cristian Malaspina tomó la palabra y explicó que todos los clubes estuvieron de acuerdo con el nuevo formato para 2027 a excepción de RIVER.



"Quería 20 equipos y que haya 10 descensos, pero… pic.twitter.com/WZGmkwh64J — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 29, 2026

La postura de Stefano Di Carlo y Verón no sorprende, ya que son dos de los dirigentes que más se enfrentan públicamente a la AFA. Además, hace unas semanas se mostraron juntos a través de las redes sociales, con la excusa de una reunión "con el objetivo de comenzar a desarrollar una agenda común de análisis, intercambio de ideas y elaboración de propuestas para contribuir al desarrollo y la mejora del fútbol argentino".

Así será el nuevo torneo del fútbol argentino

El nuevo formato prevé que los 30 equipos se enfrenten entre sí a lo largo de la temporada, sin la división actual entre Zona A y Zona B. De esta manera, cada club disputaría 29 partidos correspondientes a la fase regular, además de una fecha adicional de clásicos o emparejamientos.

Aunque se eliminarán las zonas, se mantendrán los torneos Apertura y Clausura. La diferencia estará en el sistema de clasificación a las instancias decisivas: al llegar a la fecha 15, los 16 mejores equipos de la tabla disputarán los playoffs para definir al campeón del Apertura. El mismo mecanismo se repetirá al finalizar la fecha 30, cuando los 16 primeros de la clasificación accederán al cuadro eliminatorio del Clausura.

EL NUEVO TORNEO DE PRIMERA DIVISIÓN EN 2027: ¿CÓMO SE JUGARÁ?



Todos contra todos y 30 fechas: cada equipo se enfrentará una vez a los otros 29 y disputará un segundo partido ante su clásico



Primer playoff (Torneo Apertura): el corte será después de la fecha 15. Habrá… pic.twitter.com/OrOHqjI30c — Diario Olé (@DiarioOle) October 29, 2026

Las semifinales y la final de ambos certámenes se jugarán en estadios neutrales. El cambio modifica el criterio aplicado en las últimas dos temporadas, cuando las semifinales se disputaron en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase de grupos.