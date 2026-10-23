Chiqui Tapia habló sobre la clasificación de Estudiantes de La Plata: la extraña mención a Verón que hizo ruido

El presidente de la AFA lanzó un mensaje por al pase de EDLP a la última instancia de la Copa Libertadores. La particular diferencia con el mensaje para Boca por pasar a la final de Sudamericana.

En medio de esa algarabía por las celebraciones que se desataron en La Plata e incluso en las tribunas del estadio Maracaná, una situación particular llamó la atención en las redes sociales. Es que Claudio Tapia , presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), habló sobre la clasificación del Pincha y le envió un mensaje al presidente del club Juan Sebastián Verón , con quien tiene arduas diferencias.

Lejos de acrecentar la grieta y sumarle picante a una historia que tiene más de un capítulo, Ta p ia optó por enviar un mensaje conciliador. "Felicitaciones a EDLP, a su plantel, a su cuerpo técnico, a su presidente y a toda la gente del Pincha por la clasificación a la final de la Libertadores. En representación del fútbol argentino y en busca de una nueva consagración. ¡Muchos éxitos en Montevideo!", escribió el mandatario en su cuenta personal de X (ex Twitter).

Felicitaciones a @EdelpOficial, a su plantel, a su cuerpo técnico, a su presidente y a toda la gente del Pincha por la clasificación a la final de la @Libertadores.



En representación del fútbol argentino y en busca de una nueva consagración. ¡Muchos éxitos en Montevideo! — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) October 23, 2026

Rápidamente, la publicación recibió distintos comentarios por parte de fanáticos de los distintos clubes, agunos a favor de Tapia, otros marcando diferencias claras diferencias con el mandatario.

Lo llamativo del posteo es que se refirió al mandatario como "a su presidente" y omitió mencionarlo por su nombre, algo que no había ocurrido cuando felicitó a Boca por ser finalista de Sudamericana. En aquella oportunidad escribió "a su presidente Juan Román Riquelme y Comisión Directiva", en primer lugar.

Felicitaciones a @BocaJrsOficial, a su presidente Juan Román Riquelme y Comisión Directiva, a los jugadores, al cuerpo técnico y a todo el pueblo Xeneize por la clasificación a la final de la @Sudamericana.



Una vez más, el fútbol argentino en busca de una nueva copa… — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) October 21, 2026

Verón, sancionado: el castigo de AFA por los incidentes con Rosario Central

Juan Sebastián Verón se sacó en el partido que Rosario Central logró superar 3-1 a Estudiantes de La Plata y quedarse con la Supercopa Internacional, disputada en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Una vez que Darío Herrera marcó el final del partido, el presidente del Pincha se metió en la cancha y arremetió con todo contra la terna arbitral.

“Es toda tuya. Sos un ladrón”, le dijo entre algunas frases que se registraron por parte del mandatario. Lo cierto es que una vez presentado el informe arbitral sobre lo ocurrido, en el que afirmaron que recibieron una agresión verbal por parte de Verón, la AFA confirmó una dura sanción.

La sanción que recibió

El pasado jueves 15 de octubre, se conoció que el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino sancionó con tres meses de suspensión al máximo mandatario del equipo platense. La misma se basa por "su ingreso no autorizado al campo de juego y conducta incorrecta hacia la autoridad arbitral (Darío Herrera) al finalizar el encuentro”.

Esta decisión se dio luego de que el presidente se muestre reunido junto a Stéfano Di Carlo, su par de River Plate, con el que crearon una mesa de diálogo para trabajar en mejoras para el fútbol argentino.

Qué dice el informe arbitral

“Luego de que el club Rosario Central convirtiera el tercer gol, se generó un tumulto generalizado entre jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos. En ese momento ingresó al campo de juego, sin autorización, el señor Juan Sebastián Verón, presidente del club Estudiantes de La Plata, quien comenzó a agredirnos verbalmente a todo el equipo arbitral, pero en especial a mi persona, diciéndonos ‘hijos de re mil puta, hay que matarlos a todos, ustedes vienen mandados, hijos de puta, hay que matarlos a todos’, y muchísimos insultos más. En ese momento, la seguridad policial y varios colaboradores de su club lo intentaban frenar, ya que él quería avanzar hacia nosotros con el objetivo de agredirnos físicamente, lo cual no llegó a concretarse.

Dicho presidente también incitó a la violencia verbal del señor Marcos Alberto Angeleri y el señor Pascual Caiella, los cuales nos insultaron diciéndonos ‘hijos de re mil puta, los vamos a matar, secanucas de la AFA, corruptos’, y muchísimos insultos más. Estos colaboradores también tuvieron que ser separados por la fuerza policial. El señor Marcos Angeleri nos dijo también que, con la plata que tenía él en el banco, podía pagarnos a todos durante toda la vida. Y nos llamó “corruptos, hijos de puta”. Luego de la premiación, y cuando nos dirigimos al vestuario, también seguían los insultos de los colaboradores del club Estudiantes de La Plata".