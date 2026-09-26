Escándalo en la Supercopa: Verón explotó contra el arbitraje y denunció maltrato a los hinchas de Estudiantes

El presidente del Pincha cuestionó el penal que dio vuelta la final y apuntó también contra el operativo policial en Santiago del Estero.

La final de la Supercopa Internacional terminó envuelta en polémica. Rosario Central derrotó 3-1 a Estudiantes de La Plata en el estadio Madre de Ciudades , pero buena parte de la atención quedó concentrada en las durísimas declaraciones de Juan Sebastián Verón , presidente del Pincha, contra el arbitraje y la organización del encuentro.

El malestar había comenzado incluso antes del inicio del partido. Micros con simpatizantes de Estudiantes que habían salido hacía más de 20 horas todavía no habían podido llegar al estadio cuando comenzaba la final, situación que generó críticas contra el operativo policial dispuesto en Santiago del Estero .

Siendo la hora del partido, los micros de la gente de #EDLP aún no pudieron llegar al Estadio Madre de Ciudades debido a la inoperancia policial de los operativos. Micros que salieron hace más de 20 horas aún no arriban a la cancha. Otro día en la oficina. @afa pic.twitter.com/Xp1BV8G2QX

La tensión aumentó durante el primer tiempo. Guido Carrillo puso en ventaja al conjunto platense apenas al minuto de juego, pero Rosario Central consiguió revertir rápidamente el marcador. Ángel Di María empató con un gran tiro libre a los 23 minutos y, sobre el cierre de la etapa, convirtió de penal el 2-1.

Esa segunda acción encendió definitivamente el enojo en Estudiantes. El árbitro Darío Herrera sancionó la infracción a instancias del VAR, decisión que generó fuertes protestas y llevó a Verón a expresarse públicamente mientras todavía se disputaba el encuentro.

El enojo del Cacique Medina y los aplausos de Verón tras el cobro del penal para Rosario Central.



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“Maltrataron a la gente, la impunidad que manejan para robarte es increíble”, publicó el presidente del Pincha en su cuenta de Instagram.

El dirigente no se quedó solamente con el aspecto arbitral. También cuestionó la organización general de una final que obligó a miles de hinchas platenses a trasladarse hasta Santiago del Estero y que estuvo marcada por los problemas de acceso al estadio.

“Innecesario, para esto nos traen hasta acá”, agregó Verón, quien calificó lo ocurrido como “una puesta en escena ridícula”.

Verón también apuntó contra el penal de Di María

La bronca continuó pocos minutos después. El presidente de Estudiantes publicó una imagen correspondiente a la ejecución del penal de Di María y puso el foco en una supuesta invasión al área que, según su interpretación, debía haber provocado la repetición del remate.

“¿No es invasión? El reglamento lo manejan como quieren”, escribió.

Las publicaciones de la Bruja terminaron convirtiéndose en uno de los principales focos de la final. Sus críticas apuntaron tanto al arbitraje como al trato recibido por los simpatizantes del Pincha, en una jornada que desde el comienzo estuvo atravesada por las dificultades del operativo.

Dentro de la cancha, Central logró sostener la ventaja y terminó ampliándola para quedarse con el partido por 3-1 y levantar la Supercopa Internacional.

Sin embargo, el resultado quedó acompañado por una fuerte controversia. Estudiantes cuestionó especialmente el penal que permitió al Canalla irse al descanso arriba en el marcador, mientras Verón expuso públicamente su enojo con una serie de mensajes particularmente duros.

Así, una final que tenía todos los ingredientes para quedar marcada exclusivamente por el título de Rosario Central terminó también atravesada por el escándalo, las protestas arbitrales y el reclamo del presidente de Estudiantes por lo ocurrido tanto dentro como fuera del estadio.