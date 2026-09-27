Un desastre: Alemania perdió con un rival increíble por primera vez en su historia

Grecia hizo historia al derrotar 1-0 a Alemania en Augsburgo, por la segunda fecha de la Nations League, y consiguió por primera vez una victoria ante el seleccionado cuatro veces campeón del mundo. El equipo dirigido por Ivan Jovanovic se impuso con un gol de Dimitrios Kourbelis a los 74 minutos y quedó como único líder del Grupo A2, con seis puntos sobre seis posibles.

El encuentro tuvo un desarrollo parejo y pocas situaciones claras durante buena parte del trámite. El elenco teutón asumió el protagonismo a partir de la posesión y buscó instalarse en campo rival, aunque encontró dificultades para transformar ese dominio territorial en ocasiones concretas. Los helenos, en cambio, se mantuvieron ordenados, cerraron espacios y esperaron su oportunidad para lastimar, con una actuación destacada de su arquero Konstantinos Tzolakis.

El momento decisivo llegó a los 74 minutos, cuando Kourbelis aprovechó una pelota que quedó dentro del área después de una jugada de ataque. El mediocampista controló, se sacó un defensor de encima y sacó un remate que sufrió un desvío antes de terminar en el arco de Alexander Nübel. El gol desató el festejo de los visitantes y dejó en silencio al público que había llegado al WWK Arena.

Los dirigidos por Jürgen Klopp intentaron reaccionar durante el tramo final, pero no lograron encontrar el empate. La Mannschaft tuvo algunas aproximaciones y terminó acumulando un 74% de posesión, aunque el conjunto griego consiguió limitar las posibilidades de peligro y sostuvo la ventaja hasta el pitazo final. De esta manera, el ídolo del Liverpool sufrió su primera derrota desde que asumió el cargo, después de haber iniciado su ciclo con un empate 1-1 ante Países Bajos.

El resultado, además, tuvo un significado especial para el conjunto helénico por tratarse de su primer triunfo en la historia ante los germanos. Hasta este domingo se habían enfrentado diez veces, con siete victorias alemanas y tres empates. La selección griega rompió así una racha que se había mantenido durante todos sus antecedentes entre sí y consiguió una de las victorias más importantes de su recorrido reciente en la competencia continental.

Países Bajos quedó a tiro tras ganarle a Serbia

Con este triunfo, los helenos llegaron a los seis puntos y se consolidaron en la primera posición del Grupo A2. Países Bajos quedó segundo con cuatro unidades después de vencer 2-1 a Serbia en Belgrado, mientras que la Mannschaft permanece tercera con apenas un punto, producto del empate en su debut. Serbia cierra la zona sin unidades. La derrota dejó al equipo de Klopp obligado a reaccionar en las próximas fechas para no quedar relegado.

La próxima jornada será el martes y tendrá nuevamente a los cuatro integrantes del grupo en acción. Los germanos recibirán a Serbia en Múnich, mientras que los dirigidos por Jovanovic serán locales ante Países Bajos en Tesalónica. Para el DT ex Borussia Dortmund será una nueva oportunidad de conseguir su primer triunfo al frente del seleccionado, después de dos partidos sin victorias, mientras que los helenos buscarán prolongar su comienzo perfecto y sostenerse en lo más alto de la zona.