Tremendo: qué le dijo Lamine Yamal a Messi durante su charla en el Mundial

El pichón de crack del Barcelona aseguró que mantuvo una breve conversación con Leo en el marco de la final del certamen.

Lamine Yamal reveló detalles de la charla que mantuvo con Lionel Messi después de la final del Mundial 2026, en la que España derrotó a la Selección Argentina . El delantero español contó que se acercó al capitán argentino para agradecerle por todo lo que había hecho por el fútbol. El momento quedó registrado en una imagen en la que ambos aparecen abrazados sobre el campo de juego después de la consagración española.

En diálogo con The Guardian, el futbolista del Barcelona recordó sus palabras ante el rosarino: “Muchas gracias por todo lo que ha hecho por el fútbol” . Y explicó que su admiración por Messi viene desde mucho antes de la final: “Yo siempre he pensado que ha sido el mejor, antes de ganar el Mundial, antes de ganar la Copa América, cuando las cosas parecía que no iban tan bien pero era el mejor sin dudas”.

La joya también se refirió al significado que adquirió la fotografía del abrazo entre ambos. El pichón de crack aseguró que intenta mantenerse al margen de las interpretaciones y de aquellas imágenes que quedan especialmente bonitas para el público, aunque reconoció que el encuentro tuvo un componente espontáneo. “ Me salió de adentro, lo vi ahí, fui a darle las gracias por lo que había hecho por el fútbol y me salió de adentro”, explicó el delantero.

"A MESSI LE DÍ LAS GRACIAS POR TODO EL FÚTBOL. FUE ESPONTÁNEO, INTENTO SALIRME DE LO QUE QUEDA BONITO PARA LA FOTO. Le dije que SIEMPRE HA SIDO EL MEJOR. Yo siempre he pensado eso, incluso cuando las cosas no salían." Lamine Yamal sobre su abrazo con Lionel Messi post… pic.twitter.com/vyuMpsY298

La escena tuvo todavía más repercusión por otra fotografía que une a ambos futbolistas y que se había vuelto viral durante la previa del Mundial. Se trata de la imagen en la que un joven Leo aparece bañando a Yamal cuando todavía era un bebé. La producción fue realizada en 2007 para un calendario solidario vinculado a UNICEF y al Barcelona, cuando el argentino tenía apenas 20 años y comenzaba a consolidarse en el primer equipo.

La foto que Lamine Yamal no quiso que saliera a la luz

Según contó el descendiente de marroquíes, aquella imagen permaneció durante años fuera de la exposición pública por una decisión propia. El futbolista explicó que le había pedido a su padre que no la difundiera porque las comparaciones con Messi ya eran demasiado frecuentes. “Le dije que no lo hiciera. La publicó en Facebook una vez y le dije que la borrara. Las comparaciones eran demasiado fáciles”, relató el español, que buscaba construir su propia identidad como futbolista.

La foto de Messi bañando a Lamine Yamal data del 2007.

“Yo quería ser Lamine; no quería ser Messi”, remarcó el delantero al explicar aquella decisión. Yamal aseguró que nunca quiso cargar con la presión de ser comparado permanentemente con el argentino y que prefería avanzar por su propio camino. “Solo quería llegar a donde pudiera. Le pedí que esperara. Cuando sea Lamine, que haga lo que quiera”, completó sobre la determinación que tomó junto a su familia.

La historia adquirió una dimensión inesperada después de que ambos se enfrentaran en la final del Mundial 2026. La fotografía de 2007, que había nacido de una campaña solidaria y permaneció casi dos décadas en el archivo, terminó relacionada con un duelo mundialista entre dos generaciones del fútbol.