Los detalles de la reunión entre Verón y Di Carlo para "mejorar el fútbol argentino".

Los presidentes de River Plate y Estudiantes de La Plata dieron a conocer un movimiento impactante para el escenario de la política del fútbol argentino: lanzaron una “mesa permanente de trabajo para el desarrollo y la mejora” del certamen nacional. Stefano Di Carlo , que ofició de anfitrión en las oficinas del Estadio Monumental, encabezó este cónclave junto con su par Juan Sebastián Verón .

El comunicado que emitieron ambas entidades en conjunto en redes sociales planteó: “El Club Estudiantes de La Plata y el Club Atlético River Plate mantuvieron este martes una primera reunión de trabajo institucional, con el objetivo de comenzar a desarrollar una agenda común de análisis, intercambio de ideas y elaboración de propuestas para contribuir al desarrollo y la mejora del fútbol argentino”.

Según detallaron, los responsables dirigenciales del Millonario y el Pincha “compartieron documentos, diagnósticos y distintas perspectivas sobre los principales desafíos que atraviesa el fútbol nacional”. En ese mitin, “coincidieron en la importancia de generar ámbitos de trabajo entre los clubes que permitan abordar esas discusiones con profundidad, responsabilidad y una mirada de largo plazo”.

“En ese marco, compartieron la necesidad de trabajar en la generación de nuevos y mayores ingresos que permitan fortalecer económica y patrimonialmente a las instituciones, reafirmando al mismo tiempo su compromiso con el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y con el rol de los clubes como espacios fundamentales de formación, contención y desarrollo de los más jóvenes”, señalaron en el documento que difundieron.

Una unión que mueve el mapa político del fútbol argentino

Tras el encuentro, resolvieron seguir adelante con una “mesa permanente de trabajo” que buscará tener “continuidad en el tiempo” y “avanzará en la elaboración de documentos y propuestas sobre distintos aspectos institucionales, deportivos, económicos y organizativos del fútbol argentino”. “River Plate y Estudiantes comparten la convicción de que los clubes, como protagonistas centrales del fútbol argentino, tienen la responsabilidad de contribuir activamente a su fortalecimiento y de generar espacios de diálogo que permitan pensar colectivamente su futuro”, sentenciaron.

El encuentro es otro movimiento político del Millonario en un marco de diálogo con distintas entidades del fútbol argentino. Días atrás, River difundió el “encuentro con autoridades de Argentino de Merlo”, entidad que milita en la Primera B Metropolitana. “Stefano Di Carlo recibió en las oficinas del Estadio Monumental a Agustín Brieva (Presidente de Argentino de Merlo), en una reunión en la cual se le hizo entrega de una placa conmemorativa por los 120 años del club.

El pasado 21 de septiembre, River dio a conocer que presentaría ante el Comité Ejecutivo de AFA un “documento crítico” para proponer “reformar diferentes aspectos del funcionamiento actual”. En ese marco, realizaron un “diagnóstico y una propuesta concreta para cada uno de los aspectos que comprometen hoy la competencia”. Entre los seis ejes principales se destacaron “cambiar el formato de las competencias”, “reordenar el calendario y la ventana del mercado de pases”, establecer “criterios en términos de procedimientos institucionales y acceso a la información”, rediscutir “los roles de quienes hoy conducen el arbitraje argentino” para buscar “criterios objetivos para las designaciones arbitrales”, sostener el “funcionamiento solidario en lo que refiere a la distribución de ingresos entre los clubes” y “reformular el modelo de derechos de televisión”.

“Este documento fija el marco general de la posición institucional del Club. Cada uno de los ejes será profundizado con proyectos específicos y rigurosidad técnica, pero fundamentalmente construido de manera colaborativa con el conjunto de los clubes miembros de la AFA y hacedores de nuestro fútbol”, explicaron por entonces.