El jugador de Sarmiento que pertenece a River y que no podrá jugar en el partido de este miércoles.

Sarmiento de Junín recibe a River este miércoles desde las 19, por el partido postergado correspondiente a la fecha 11 del Clausura 2026. En ese contexto, el entrenador Facundo Sava no podrá contar con el defensor Ulises Giménez , quien viene de ser titular en la victoria ante Aldosivi en Mar del Plata.

El juvenil que se desempeña tanto de lateral derecho como de marcador central no será de la partida debido a un acuerdo entre los clubes, dado que su pase pertenece al Millonario, que lo cedió a préstamo hasta junio del año que viene. Al igual que sucedió hace algunas semanas con Maximiliano Salas, cuando River se cruzó con Independiente Rivadavia y el ex-Racing no fue citado, si el Verde desea contar con el futbolista de 20 años deberá pagar una cláusula de 300 mil dólares (la de Salas era de 500 mil).

De esta manera, todo indica que el Colo tendrá que rearmar la defensa para recibir a los dirigidos por Leonardo Ponzio, ya que Sarmiento no desembolsaría esa suma para tener al juvenil, quien ni siquiera es titular indiscutido ya que solo disputó 7 encuentros de 11 en este Clausura y en nada más que dos estuvo desde el arranque.

Durante su etapa en River, donde se formó, Giménez acumuló cuatro partidos. Debutó en marzo de 2025 con Marcelo Gallardo de entrenador, cuando ingresó en la victoria ante Ciudad Bolívar, y luego sumó minutos con Gimnasia, en los playoffs del Apertura pasado, y en la Sudamericana de esta temporada.

Las repercusiones en el mundo River a la negativa de Ramón Díaz al Corinthians

En River, la continuidad de Leonardo Ponzio está lejos de ser una garantía para 2027. Más allá de los resultados, la dirigencia tiene la búsqueda abierta para designar al nuevo entrenador para la próxima temporada. Y en ese sentido, Ramón Ángel Díaz es uno de los nombres preferidos del hincha Millonario, y más aún después de la negativa a la propuesta de volver a Corinthians.

En los días de la salida de Eduardo Coudet, los hinchas del Millonario clamaron por su llegada, pero su nombre no apareció entre las prioridades. Hernán Crespo, Gabriel Milito y Eduardo Domínguez fueron las primeras alternativas que se instalaron, pero se postergaron por la dificultad de sacarlos de sus clubes actuales. El interinato del León fue el salvavidas provisorio.

El escenario sigue siendo el mismo, pero desde River saben que si los resultados no acompañan y el descontento popular crece con un mal cierre de año, el nombre de Ramón Díaz se tornará prácticamente inevitable. Por ahora, el foco está puesto en terminar el Torneo Clausura de la mejor manera posible, peleando en los playoffs y con una clasificación a un certamen internacional, al menos la Copa Sudamericana (lejísimos de ser la prioridad). Aunque nadie lo confirmó oficialmente, su rechazo a la propuesta de Corinthians podría estar ligado a la ilusión de una vuelta a River. A los 67 y tras tres ciclos exitosos en el club de sus amores, es sabido que mantiene intacto del sueño de una nueva oportunidad en el banco del Monumental.

Para entender por qué todavía no se instaló formalmente el nombre de Ramón Díaz, cabe recordar que el Pelado se fue tras salir campeón en 2014, durante los primeros meses de gestión de Rodolfo D'Onofrio. De mala relación con el expresidente y con Enzo Francescoli, aquel oficialismo se sostuvo hasta hoy y los puentes entre las partes nunca volvieron a tenderse. El no a Corinthians es, por ahora, apenas una señal del Pelado para la dirigencia actual. Si se reestablece el contacto y se busca su regreso solo dependerá de los resultados del equipo de acá a fin de año.