Por el gol del zapalino Acuña, River ganó con lo justo y Estudiantes de Río Cuarto se fue al descenso

El neuquino marcó el único tanto en una pobre noche futbolística en el estadio Monumental. El equipo cordobés duró menos de un año en primera.

River consiguió tres puntos, pero dejó bastante más para revisar que para celebrar. Con un gol de Marcos Acuña , el zapalino campeón del mundo con la Selección argentina, venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El resultado sentenció el descenso del conjunto cordobés y le permitió al Millonario volver a sumar después de varias semanas sin competencia oficial. Sin embargo, el rendimiento estuvo lejos de convencer, especialmente por lo que mostró en el segundo tiempo.

El neuquino fue el encargado de destrabar un partido que River comenzó con decisión. A los seis minutos, Ángel Correa recibió por la derecha y lanzó un centro bajo y peligroso al área. La pelota cruzó entre los defensores y encontró a Acuña, que se desprendió de su posición habitual, apareció por el segundo palo y definió como un centrodelantero para empujarla a la red.

El lateral izquierdo, nacido en Zapala , volvió a dejar su marca en el equipo de Núñez y abrió el camino de una victoria que terminaría siendo mucho más trabajosa de lo esperado.

Centro de Correa para la aparición de Acuña y el 1-0 de River frente a Estudiantes de Río Cuarto https://t.co/TT7njN8F24 — River Plate (@RiverPlate) October 11, 2026

En el primer tiempo, River tuvo pasajes aceptables. Se plantó en campo rival, manejó la pelota y buscó lastimar con sus jugadores ofensivos. La diferencia individual entre ambos equipos se hizo notar por momentos y el local pareció tener el partido bajo control. No fue una actuación brillante, pero sí lo suficientemente ordenada como para justificar la ventaja y alimentar la expectativa de que podía resolver el encuentro sin mayores sobresaltos.

Un segundo tiempo para preocuparse

Pero después del descanso, el equipo de Leonardo Ponzio perdió el rumbo. River bajó considerablemente la intensidad, siguió manejando el desarrollo, pero no tuvo profundidad y los remates fueron muy desviados.

Ante un rival muy limitado, el Millonario perdió claridad en los últimos metros y terminó demasiado cerca de su propio arco, teniendo en cuenta el contexto.

Lo más preocupante fue que ni siquiera necesitó enfrente a un rival de grandes recursos para bajar el nivel.

Estudiantes encontró algunas aproximaciones para conseguir el empate. Sus pobres intentos alcanzaron para poner en aprietos a un River que terminó defendiendo la ventaja con más sufrimiento del que indicaba el desarrollo de la primera parte.

El cierre dejó una imagen incómoda para el local. En un partido que parecía encaminado desde el gol tempranero de Acuña, la diferencia fue mínima.

El descenso de Estudiantes

Para Estudiantes de Río Cuarto, la derrota tuvo consecuencias definitivas. El equipo cordobés llegó al Monumental obligado a sumar para conservar sus esperanzas de permanencia, pero el gol del neuquino Acuña condicionó desde temprano un encuentro en el que necesitaba conseguir un resultado positivo. El 1-0 terminó de sellar su descenso.

River, en cambio, se quedó con tres puntos importantes para sus aspiraciones en el Clausura, aunque el resultado no alcanza para ocultar las dudas que dejó su producción. El primer tiempo ofreció argumentos para pensar en una noche tranquila; el segundo expuso a un equipo que perdió el control y terminó sufriendo ante un rival de escaso poder ofensivo.

Con el triunfo, quedó con 16 puntos y se metió en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura, según el resultado de la fecha 12. Antes del partido, el Millonario tenía 13 unidades y estaba décimo en la Zona B.