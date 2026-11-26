Tanto en la zona Campeonato como en el ascenso, hubo duelos atractivos, palizas y series que irán a tercer partido.

El miércoles por la noche, el básquet de la región tuvo cinco partidos de playoffs en el Pre Federal de básquet que ofrecieron de todo. Tanto en la pelea por el título, como en la permanencia y el ascenso, los espectáculos no defraudaron y marcaron nuevamente el ritmo que traían de la fase regular.

Pérfora y Centro Español pusieron un pie en la final de Pre Federal, luego de ganar los primeros puntos de cada serie. Mientras el Verde ratificó su chapa de candidato frente a Pacífico y ganó por paliza, el Torito dio el golpe ante Deportivo Roca como visitante.

Por su parte, Atlético Regina se impuso a Petrolero en La Perla del Valle luego de pasar algún sobresalto e Independiente ganó en El Histórico y buscará cerrar la serie en La Caldera.

Ganaron el "1" y el "3" robó la localía

En el estadio Gimena Padín, el conjunto de Plottier venció al Depo por 82 a 80 y consiguió llevarse un triunfo clave para la serie. El equipo dirigido por Mauricio Santángelo tuvo como principal anotador a Quimey Acosta, con 19 puntos. También se destacaron Franco Pennacchiotti, quien completó una planilla de 16 puntos y 11 rebotes, Emilio Santana (12) y Valentín Gruich (11). En el local, Benjamín López fue el máximo goleador con 21 unidades, seguido por Matías Alluchón (14), Adolfo García Barros (13), Martín Pamich (12) y Tomás Quinteros (12).

La otra semifinal tuvo un desarrollo diferente. Pérfora superó 103 a 70 a Pacífico en el estadio Oscar Piti Claris de Plaza Huincul y estableció una diferencia amplia de cara al segundo encuentro. El Verde contó con seis jugadores en doble dígito: Pedro Emilio anotó 17 puntos; Lucas Mohnen y Sebastián Godoy Vega, 16 cada uno; Nahuel Vicentín, 14; y Julián Ruiz y Valentín Bauducco, 12. En el Decano, Alex Soria fue el máximo anotador del partido con 32 puntos y además consiguió nueve rebotes. Exequiel Sánchez aportó 11.

En la reclasificación, Independiente consiguió una victoria importante en Plottier al derrotar 78 a 73 a Club Plottier en El Histórico. El Rojo tuvo como principales vías de gol a Joaquín Marcon, con 17 puntos; Franco Alippi, con 16; y Gino Veronesi, con 14. También sobresalió Carlos Paredes, quien sumó ocho unidades y capturó 12 rebotes. En el conjunto local, Joaquín Morandini y Benjamín Loncón terminaron con 13 puntos cada uno.

Por último, Atlético Regina venció 76 a 62 a Petrolero en La Calderita y tomó ventaja en la serie. Martín Chervo lideró al Albo con 20 puntos, acompañado por Marcos Revello (16), Elías Iñiguez (13) e Ignacio Claris (12). En el equipo de Plaza Huincul, Marco Roumec convirtió 19 unidades, Matías Arias aportó 14 y Javier De la Rúa sumó 10.

Las cuatro series tendrán continuidad el domingo 29 de noviembre. En las semifinales, Pacífico recibirá a Pérfora y Centro Español será local ante Deportivo Roca. Por la reclasificación, Petrolero buscará recuperarse frente a Regina en La Cueva, mientras que Independiente recibirá a Club Plottier en La Caldera.

Si se repite ganador, habrá finalistas y duelo por la permanencia definidos. Si los resultados son diferentes, las series irán a tercer y decisivo partido.

Las semifinales por el ascenso se resuelven el sábado

En la zona Ascenso, Unión Alem Progresista le ganó a Del Progreso 73 a 70 en Allen y estiró la serie al sábado. El finalista saldrá del ganador del duelo del sábado en el Gigante de la calle Maipú.

El martes, Centenario (foto) dio el golpe en La Colonia y derrotó a Biguá 75 a 74. Esa serie también se definirá el sábado, pero en El Nido.