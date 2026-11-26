Tras la final de la Copa Bolivia, el juez Jordy Alemán le propinó un golpe a un jugador del Real Potosí. Por qué peligra su carrera.

El arbitraje del fútbol boliviano quedó envuelto en un escándalo por el accionar de un colegiado contra un futbolista argentino del Real Potosí. Es que luego de la final de la Copa de la División Profesional, que terminó definiendo a Always Ready como campeón tras ganar la ida y empatar sin goles en la vuelta, el árbitro Jordy Alemán Peralta le propinó un golpe a un arquero.

Todo ocurrió una vez que marcó el final del partido cuando los jugadores rodearon a Alemán para mostrarle su disconformidad con su nivel en la conducción del partido. En medio de un intercambio de insultos y opiniones variadas, Cristian Martínez quedó delante del árbitro. Le recriminó las situaciones y, en consecuencia de ello, terminó recibiendo una respuesta inesperada del juez: le dio un golpe con su mano en el rostro.

Según afirman medios bolivianos, la carrera Jordy estaría en riesgo por esta reacción, con una posible suspensión de uno a tres años y una expulsión del arbitraje. Cabe recordar que el artículo 36 del Código Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), alega que los actores vinculados al fútbol que agregan físicamente serán sometidos a una suspensión de uno a tres años.

Insólito!!!



El árbitro Jordy Alemán completamente descontrolado, golpea a Cristian Martínez, arquero argentino de @Club_RealPotosi, tras la finalización de la Final de la Copa Paceña, donde se consagró campeón Always Ready.



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A su vez, el artículo 89, parágrafo 1, del Código Disciplinario de la FBF, hace referencia a las infracciones que atentan contra la integridad física. El mismo sostiene que "quien, en el terreno de juego y antes, durante o después de un partido, agreda físicamente a un oficial de partido, dirigente, entrenador, miembro del cuerpo técnico o jugador será sancionado con una multa mínima equivalente a 20 salarios mínimos nacionales vigentes", y además, entraría en vigencia la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo de uno a tres años.

La irónica reacción del argentino tras el golpe

Mientras seguía en el campo de juego tras la situación que lo dejó tendido en el suelo, el futbolista habló sobre lo ocurrido. En su relato, eligió responder con ironía: "Que golpee más fuerte…".

¿Era roja? El tremendo patadón de Lozano en el partido de Boca que el árbitro omitió

El partido de Boca frente a Independiente Rivadavia, por los octavos de final del Torneo Clausura, estuvo marcado por dos acciones que generaron reclamos y debate. Las decisiones de Luis Lobo Medina estuvieron en el foco de la discusión y hubo dos jugadas que debieron analizarse con lupa: la jugada del penal que abrió el marcador y la entrada de Leandro Lozano sobre Matías Fernández.

El penal por mano, bien cobrado por el árbitro

La primera controversia se produjo antes del cuarto de hora, cuando un remate de Sebastián Villa impactó en el brazo de Ezequiel Bonifacio dentro del área. El defensor tenía el codo separado del cuerpo y realizó un movimiento adicional que amplió el espacio que ocupaba. Por ese motivo, el VAR llamó al juez principal para que revisara la acción en el monitor.

Después de observar las imágenes, el colegiado sancionó la pena máxima. Por lo pronto, la determinación fue correcta porque el contacto se produjo en el codo y la posición del brazo no podía justificarse por el movimiento natural del futbolista durante la jugada. La extensión adicional aumentó el volumen e interceptó la trayectoria de la pelota, por lo que correspondía señalar la infracción.

MANO de Bonifacio y PENAL para Boca en La Bombonera vs. Independiente Rivadavia. ¿Qué te parece?



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Leandro Paredes se hizo cargo de la ejecución y convirtió con un remate que terminó en uno de los ángulos. El capitán xeneize transformó así la sanción en el primer gol de la noche en La Bombonera, en un encuentro correspondiente a los octavos de final del campeonato local. La intervención del VAR resultó determinante para que el árbitro modificara su decisión inicial.

La roja que el árbitro no sacó de manera insólita

Sin embargo, la acción que tuvo como protagonista a Lozano también quedó bajo análisis. El lateral le pegó una patada descomunal a Matías Fernández que impactó en el pie de apoyo del jugador de Independiente Rivadavia, justo cuando tenía el peso del cuerpo sobre esa pierna. Para evaluar la gravedad, debían considerarse el punto de contacto, la velocidad y la intensidad de la intervención.

Los jueces en Ezeiza debieron recomendar una revisión en campo por una posible expulsión directa. Las imágenes permitían observar con mayor precisión cómo se produjo el impacto y evaluar la dinámica de la entrada. No obstante, el equipo encargado de la asistencia tecnológica no convocó al árbitro para que examinara la jugada en el monitor.

TODO INDEPENDIENTE RIVADAVIA PIDIÓ ROJA PARA LEANDRO LOZANO POR ESTA FALTA SOBRE MATÍAS FERNÁNDEZ. El uruguayo fue amonestado por Lobo Medina... ¿Qué te parece?



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El contexto también rodeó el análisis del encuentro. Independiente Rivadavia llegaba como uno de los equipos destacados de las últimas temporadas, mientras que Boca afrontaba una seguidilla exigente: había conquistado la Copa Sudamericana el sábado y disputaba los octavos del Clausura apenas cuatro días después. Además, tenía por delante la final de la Copa Argentina ante Platense, programada para la semana siguiente en Santiago del Estero.