Luego de lograr un sexto puesto el fin de semana pasado, el argentino quiere seguir por la buena senda.

La Fórmula 1 entra en la recta final de la temporada 2026 y tendrá este fin de semana su penúltima cita en el Gran Premio de Qatar . Para Franco Colapinto , la carrera en el circuito de Lusail llega en un momento especial: viene de conseguir el sexto puesto en Las Vegas, uno de sus mejores resultados desde su llegada a la máxima categoría, y buscará sostener esa evolución en las últimas dos fechas del calendario.

El piloto argentino de Alpine sumó ocho puntos en Estados Unidos y cortó una racha de seis competencias sin unidades. Ahora tendrá un nuevo desafío en un trazado que conoce, aunque todavía no pudo sumar allí: en 2024 abandonó tras quedar involucrado en un choque en la primera vuelta y en 2025 terminó decimocuarto.

La actividad comenzará este viernes 27 de noviembre , con dos entrenamientos libres. El sábado se disputarán la tercera práctica y la clasificación, mientras que la carrera principal se correrá el domingo, sobre un total de 57 vueltas.

Los horarios del GP de Qatar de Fórmula 1

Toda la programación corresponde al horario de Argentina:

Viernes 27 de noviembre Práctica libre 1: 10.30. Práctica libre 2: 14.

Sábado 28 de noviembre Práctica libre 3: 11.30. Clasificación: 15.

Domingo 29 de noviembre Carrera: 13.



El presidente de la FIA dio a conocer la noticia más esperada por los fanáticos de la Fórmula 1.

Dónde ver el Gran Premio de Qatar en Argentina

Los fanáticos podrán seguir toda la actividad del fin de semana a través de Fox Sports, que tendrá la transmisión televisiva en Argentina. También estará disponible por Disney+ Premium, mediante la plataforma de ESPN. La cobertura incluirá los entrenamientos, la clasificación y la carrera.

Colapinto y una temporada que busca cerrar en alza

La actuación en Las Vegas renovó las expectativas alrededor del argentino. Después de varias fechas sin poder sumar, el sexto lugar le permitió recuperar terreno y llegar a Qatar con un resultado importante para Alpine.

Además, el Gran Premio tendrá otro atractivo para el futuro del equipo francés: la continuidad de Oliver Bearman en Haas dejó confirmada la grilla de pilotos para 2027. De acuerdo con la información difundida este jueves, Colapinto seguirá como compañero de Pierre Gasly en Alpine la próxima temporada.

El campeonato ya tiene a Kimi Antonelli, de Mercedes, consagrado como el campeón más joven de la historia, con 20 años. Detrás suyo, Max Verstappen, Lewis Hamilton, George Russell y Lando Norris completan los primeros puestos de la clasificación.

Además, Mercedes también festejó por anticipado: la escudería alemana se quedó con el Campeonato de Constructores, por lo que llegará a las últimas fechas con ambos títulos definidos y sin la presión de pelear por las coronas.

En ese contexto, Colapinto buscará aprovechar las dos fechas que restan para cerrar el año con buenas sensaciones. Qatar será la primera oportunidad y Abu Dhabi, el 6 de diciembre, marcará el final de la temporada 2026.