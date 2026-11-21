Alpine aprovechó la caída de las Ferrari en Q2 para avanzar a Q3, pero no pudo ir más allá. La penalidad a Piastri les dio un lugar extra en la grilla.

Franco Colapinto largará noveno este domingo en el Gran Premio de Las Vegas , una posición que llegó como regalo de las penalidades del reglamento. El piloto argentino de Alpine terminó décimo en la clasificación, pero la sanción de 10 puestos aplicada a Oscar Piastri —por cambios en componentes de su monoplaza— lo adelantó un lugar en la grilla. Su compañero Pierre Gasly también se benefició y largará octavo.

La pole position quedó en manos de Max Verstappen (Red Bull), otra vez favorecido por las penalidades ajenas: Kimi Antonelli fue el más veloz en la Q3, pero una sanción de cinco lugares por cambios en su unidad de potencia lo bajó del primer puesto. George Russell (Mercedes) completa la primera fila junto al neerlandés.

A los dos pilotos de Alpine se les abrió una oportunidad en la Q2 cuando las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton quedaron eliminadas sorpresivamente. Gasly y Colapinto no la dejaron pasar y avanzaron a la Q3, donde soñaron con los primeros puestos. Sin embargo, no pudieron ir más allá del noveno y décimo mejor tiempo respectivamente, lo que los mantuvo al borde del Top 10 antes de las penalidades.

En la tercera etapa, el problema fue térmico. Los neumáticos no llegaron a la temperatura ideal en las vueltas de instalación y el auto se deslizó en el momento clave. Colapinto fue muy autocrítico en charla con ESPN: "No estoy conforme. Estábamos para mucho más. Es una pena haber quedado tan atrás en la Q3 porque estábamos competitivos. La goma muy fría, patinaba, no entraba en temperatura y la vuelta fue un desastre. Habrá que avanzar en la carrera".

El Top 10 de la grilla de largada

Así queda la parrilla para la carrera del domingo: 1° Verstappen (Red Bull), 2° Russell (Mercedes), 3° Norris (McLaren), 4° Hadjar (Red Bull), 5° Lindblad (Racing Bulls), 6° Antonelli (Mercedes), 7° Lawson (Racing Bulls), 8° Gasly (Alpine), 9° Colapinto (Alpine) y 10° Leclerc (Ferrari, que también ganó una posición por la situación de Piastri).

La recta final del campeonato

La carrera arrancará el domingo 22 de noviembre a la 1:00 hora argentina. Alpine buscará comenzar de la mejor manera una seguidilla decisiva: tras Las Vegas vienen Qatar y Abu Dhabi como los últimos tres Grandes Premios del calendario 2026 de la Fórmula 1. Colapinto acumula 27 puntos y lleva seis carreras consecutivas sin sumar, mientras el equipo pelea el 5° puesto de constructores contra Racing Bulls, que lo supera por 45 unidades. La transmisión es por Fox Sports y Disney+.