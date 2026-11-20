El piloto de Alpine afrontará la Q1 durante la madrugada del sábado, después de una jornada condicionada por la lluvia.

Franco Colapinto volverá a salir a pista este sábado en el Gran Premio de Las Vegas , donde afrontará una jornada decisiva para definir su posición de largada. El piloto argentino de Alpine tendrá primero la tercera práctica libre y luego disputará la clasificación , que comenzará a la 1 de la madrugada de Argentina .

La actividad se desarrollará en el Circuito Urbano de Las Vegas , un trazado de 6,201 kilómetros y 17 curvas que recorre algunos de los principales puntos de la ciudad. Después de dos entrenamientos condicionados por la lluvia , la expectativa estará puesta en cómo responde el auto con una pista más seca y representativa de lo que se espera para la clasificación y la carrera.

La clasificación podrá verse en vivo en Argentina por Fox Sports y también mediante Disney+ Premium . La sesión definirá la grilla para la carrera del domingo, prevista para la 1 de la madrugada de nuestro país.

Colapinto llega a esta instancia después de un viernes con poco kilometraje, especialmente por las condiciones del asfalto. La FP1 tuvo muy poca actividad debido a la lluvia y el agua acumulada, al punto de que ningún piloto consiguió registrar una vuelta rápida oficial.

El argentino salió en los minutos finales junto a su compañero Pierre Gasly y apenas pudo completar vueltas de instalación. En una de ellas protagonizó una fuerte salvada después de perder la parte trasera del Alpine al pasar por una zona con mucha agua, pero logró evitar el impacto contra las barreras.

La situación cambió parcialmente en la FP2. Aunque la pista siguió mojada y los pilotos utilizaron neumáticos intermedios durante buena parte de la sesión, hubo mayor actividad y finalmente pudieron establecer tiempos.

Colapinto terminó noveno con un registro de 1m49s229. El resultado dejó a los dos Alpine dentro del top 10, aunque Gasly fue una de las sorpresas de la tanda: terminó segundo con 1m47s343, apenas 71 milésimas por detrás de George Russell, que encabezó la clasificación con Mercedes.

El argentino completó 14 vueltas y quedó por delante de Fernando Alonso. Tras la sesión, reconoció que las condiciones limitaron el trabajo y señaló que todavía quedaba mucho por aprender antes de afrontar las instancias decisivas del fin de semana.

La FP3 será a las 21.30 antes de la clasificación

La última prueba antes de la clasificación será la FP3. La sesión comenzará este viernes 20 a las 21.30 de Argentina y se extenderá durante una hora. Será especialmente importante para Alpine porque el pronóstico anticipa condiciones más secas y permitirá trabajar con una configuración más cercana a la que utilizarán posteriormente.

Colapinto tendrá allí su última oportunidad para ajustar el auto, evaluar el comportamiento de los neumáticos y sumar vueltas antes de salir a buscar su lugar en la grilla.

La clasificación comenzará a la 1 del sábado 21 y estará dividida, como es habitual, en Q1, Q2 y Q3. Colapinto intentará avanzar después de un inicio de fin de semana difícil de medir por la lluvia.

El Gran Premio se correrá en la madrugada del domingo 22, también desde la 1 de Argentina, sobre 50 vueltas y una distancia total cercana a los 310 kilómetros. Antes, toda la atención estará puesta en una clasificación que permitirá conocer desde qué posición partirá el piloto argentino en Las Vegas.