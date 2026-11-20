Los cantos racistas se dieron en el marco del partido que los ingleses le ganaron a España por la Nations League.

La UEFA sancionó a la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) por los cánticos racistas de sus hinchas durante el partido ante España por la Nations League . La medida contempla una multa económica y la prohibición de contar con público visitante en el próximo encuentro de la selección de los Tres Leones.

El organismo europeo dispuso una multa de 12.500 libras esterlinas (unos 15.000 euros) y un partido sin aficionados ingleses en condición de visitante durante la próxima Fecha FIFA. La situación quedó registrada en distintos videos, tanto dentro como fuera del estadio, en los que se escuchaba a los simpatizantes cantar: “A la mierda el Papa y la IRA”. Los episodios ocurrieron durante el encuentro que Inglaterra ganó por 3-2 ante España, por la sexta fecha de la Nations League. Según informó The Athletic, la sanción responde a los insultos que entonaron los hinchas en el estadio Metropolitano, dirigidos contra el Papa y el Ejército Republicano Irlandés (IRA).

Tras conocerse la resolución, la Asociación Inglesa de Fútbol repudió lo sucedido y aseguró que trabajará junto a las fuerzas de seguridad para identificar a los responsables. “No toleraremos estos cánticos inaceptables y profundamente ofensivos”, expresó la entidad, que también anticipó que tomará las medidas correspondientes.

La polémica también había generado un intercambio entre los entrenadores antes del encuentro. Thomas Tuchel fue consultado sobre la posibilidad de que se produjeran episodios racistas en Madrid y remarcó que su equipo no aceptaría ningún tipo de discriminación. “El racismo es inaceptable en cualquier estadio, e incluso fuera de ellos. Nunca aceptaremos el racismo ni seremos racistas con nadie”, sostuvo. Sus declaraciones motivaron una consulta a Luis de la Fuente, quien respondió con firmeza y rechazó que exista racismo en su país. “En España no somos racistas, como en Inglaterra tampoco”, manifestó el técnico español.

Los dos candidatos que competirán contra Infantino por la presidencia de la FIFA

Gianni Infantino buscará ser reelecto como presidente de la FIFA, aunque por primera vez desde que asumió el cargo en 2016, tendrá competencia en la carrera por conservar el cargo. El comité electoral todavía debe estudiar las candidaturas y decidir si las acepta, con un plazo máximo de febrero del 2027 para comunicarlo.

Los otros candidatos son Philippe Diallo, presidente de la federación francesa, y Kohzo Tashima, ex presidente de la federación japonesa. Las elecciones serán el 18 de febrero de 2027 en el 77º Congreso de la FIFA en Rabat (Marruecos).

El francés Diallo fue el candidato elegido de forma unánime por la UEFA, que es dirigida por Aleksander Ceferin, que después del Mundial 2026 se mostró en desacuerdo con diferentes políticas de Infantino, por lo que no es descabellado que la federación europea quiera desafiar su poder.

Por último, el japonés Tashima fue la gran sorpresa en el anuncio de la FIFA, ya que actualmente es presidente honorario de la federación de su país. Sin embargo, puede aportar la experiencia de sus cargos a lo largo de los años y llevarse votos de las naciones asiáticas.