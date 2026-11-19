El ente madre del fútbol mundial confirmó quienes se presentarán para dirigir la federación en el período 2027-2031.

Gianni Infantino buscará ser reelecto como presidente de la FIFA , aunque por primera vez desde que asumió el cargo en 2016, tendrá competencia en la carrera por conservar el cargo. El comité electoral todavía debe estudiar las candidaturas y decidir si las acepta, con un plazo máximo de febrero del 2027 para comunicarlo.

Los otros candidatos son Philippe Diallo, presidente de la federación francesa, y Kohzo Tashima, ex presidente de la federación japonesa. Las elecciones serán el 18 de febrero de 2027 en el 77º Congreso de la FIFA en Rabat (Marruecos).

Infantino arribó al cargo tras el escándalo del FIFA Gate en 2016 y reemplazó a Joseph Blatter , quien fue removido del cargo por las acusaciones de corrupción en el caso. En 2019 y 2023 fue reelecto sin oposición, y el año que viene irá en búsqueda de su cuarto mandato.

SE PRESENTARON TRES CANDIDATOS A PRESIDENTE DE LA FIFA - Gianni Infantino (titular desde 2016) - Philippe Diallo (presidente de la Federación de Francia) - Kohzo Tashima (ex presidente de la Asociación de Japón) De conformidad con el Reglamento de Gobernanza de… pic.twitter.com/7SOKfC9b1B

Aunque los estatutos de la federación no permiten más de tres mandatos, en 2022 hubo un acuerdo aceptado por todos los países miembros de la FIFA que consideraron que el período entre 2016-2019 fue una presidencia interina por haber reemplazado a Blatter, por lo que su primer mandato inició en 2019.

Simple question of facts – and of FIFA's presidential term limits. On 2 June 2015, I announced that I was putting my mandate at the disposal. First Vice-President Issa Hayatou took over as interim FIFA President and organized an election congress. On 26 February 2016, Gianni… — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) November 19, 2026

El francés Diallo fue el candidato elegido de forma unánime por la UEFA, que es dirigida por Aleksander Ceferin, que después del Mundial 2026 se mostró en desacuerdo con diferentes políticas de Infantino, por lo que no es descabellado que la federación europea quiera desafiar su poder.

Por último, el japonés Tashima fue la gran sorpresa en el anuncio de la FIFA, ya que actualmente es presidente honorario de la federación de su país. Sin embargo, puede aportar la experiencia de sus cargos a lo largo de los años y llevarse votos de las naciones asiáticas.

El suizo Ramón Vega había manifestado una intención de presentarse como candidato para presidir la FIFA, sin embargo, el comité electoral le avisó que no cumplía los requisitos para hacerlo.

#ALERTA | Comunicado oficial de #FIFA: finalmente serán tres los candidatos para las próximas elecciones



Gianni Infantino, Philippe Diallo y Kohzo Tashima competirán en los comicios que tendrán lugar en el 77º Congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos, el 18 de marzo de 2027.… pic.twitter.com/4gQY5SpJi2 — doble amarilla (@okdobleamarilla) November 19, 2026

La disputa Infantino vs UEFA

Infantino anunció mediante un mensaje difundido en las plataformas oficiales del organismo que decidió dejar sin efecto la iniciativa conocida como FIFA Forward Enterprise (FFE). Este proyecto planteaba vender un porcentaje de los torneos de la federación a capitales privados, pero fue condenado por los diferentes entes continentales.

La explicación de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sobre el crecimiento de los ingresos en caso de avanzar con la propuesta de "FIFA Forward Enterprise".



"A cada federación miembro se le garantizarán USD 20 millones, luego 22, luego 24", dijo.pic.twitter.com/mN1JVOluN7 — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 30, 2026

La UEFA celebró que haya dado marcha atrás en su iniciativa de vender una participación del Mundial, aunque aclaró que el presidente ya no tiene su confianza. A través de un comunicado, la federación europea exigió que rindan cuentas aquellos responsables de "planes secretos que se tramitan por la vía rápida", e hizo énfasis en que Infantino "perdió la confianza" tanto de la confederación europea como de "otros muchos miembros de la familia del fútbol".

Este ida y vuelta confirmó una ruptura entre Europa e Infantino, aunque la relación ya venía tensa por el nuevo formato del Mundial (que pasó a 48 equipos), porque la UEFA sintió que el reparto de cupos perjudicó a la federación y fue una estrategia de la FIFA para ganar simpatía de otros continentes.