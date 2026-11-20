Un avión sobrevoló a baja altura el estadio de Barranquilla y obligó a interrumpir durante segundos la cobertura en vivo.

Un momento insólito se vivió durante una transmisión de DSports desde el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez , en Barranquilla , durante la previa de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro . Mientras Manu Olivari y Juan José Buscalia analizaban el partido, un avión sobrevoló el escenario a baja altura y el fuerte ruido los obligó a interrumpir por unos segundos la salida al aire.

La reacción quedó registrada en vivo. Olivari miró hacia el cielo y, después del sobresalto inicial, bromeó con la situación: “Yo no vengo el sábado, eh. El sábado me quedo en el hotel”. Buscalia también se mostró sorprendido por la intensidad del sonido y respondió: “Es una locura. Es muy fuerte el segundo acelerón que pega. Vamos a averigüar lo que está pasando”.

El episodio no tuvo consecuencias y terminó entre risas nerviosas. De acuerdo con la información difundida por medios colombianos, el vuelo estaría relacionado con los preparativos del espectáculo previsto alrededor de la definición continental. La organización trabaja desde hace varios días en el estadio y en distintos puntos de Barranquilla para recibir a las delegaciones, medios de comunicación e hinchas que comenzaron a llegar a la ciudad.

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La escena ocurrió justamente mientras los periodistas debatían sobre el partido que definirá al campeón de la Copa Sudamericana 2026. El cruce concentrará la atención del fútbol sudamericano y tendrá a Barranquilla como sede neutral para una final que reúne a dos equipos con obligaciones importantes en el plano internacional.

La final entre Boca y Atlético Mineiro

Boca y Atlético Mineiro se enfrentarán este sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El encuentro comenzará a las 19.30 de Argentina y definirá al campeón de la Copa Sudamericana 2026.

El Xeneize llegará al partido con la posibilidad de cortar una sequía internacional de 18 años. Su último título fuera del ámbito local fue la Recopa Sudamericana 2008, cuando superó a Arsenal en una serie de ida y vuelta. Desde entonces perdió las tres finales internacionales que disputó: la Copa Libertadores 2012 ante Corinthians, la edición 2018 frente a River y la de 2023 contra Fluminense.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará aprovechar el buen momento con el que llega a la definición, después de asegurar también su lugar en la final de la Copa Argentina. Entre sus principales referentes aparece Leandro Paredes, capitán y pieza central del mediocampo.

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Atlético Mineiro, por su parte, también llega con antecedentes recientes en definiciones continentales. El conjunto brasileño perdió la final de la Libertadores 2024 y volvió a quedarse a las puertas de un título en la Sudamericana 2025.

Además del trofeo, el ganador obtendrá la clasificación a la Copa Libertadores 2027 y a la Recopa Sudamericana del próximo año. El partido será transmitido en Argentina por ESPN y DSports, con opciones de streaming.

Barranquilla ya concentra el movimiento previo a la final, con hinchas argentinos y brasileños, periodistas y distintos preparativos alrededor del estadio. En ese contexto, el vuelo que sorprendió a Olivari y Buscalia terminó convirtiéndose en uno de los episodios más llamativos de la previa.