En la previa al partido que se disputará a partir de las 19.30, hay un dato que le saca una sonrisa al xeneize.

El partido aún oficial por la final de la Copa Sudamericana aún no empezó. Está programado para este sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, momento en el que Boca y Atlético Mineiro se sacarán chispas en un duelo que definirá a un nuevo campeón del trofeo internacional . Sin embargo hay otros partidos que ya se empieza a jugar: el de las hinchadas en la tribuna.

Lo importante será lo que ocurra en el interior del campo de juego donde ambos equipos se jugarán un partido clave, sin embargo los hinchas en las tribunas serán un aporte más que importante para cada uno de los elencos. En este duelo de hinchadas, hay uno que está sacando ventaja por sobre otro.

El partido de las hinchadas lo está ganando Boca. Es que la diferencia entre la cantidad de hinchas de cada uno que estarán en el estadio es abismal. El Galo vendió tan solo ocho mil tickets de los 12 mil que había a disposición para comprar, misma cifra para cada equipo.

Del otro lado, el panorama es distinto. Hace tiempo que el club vendió la totalidad que estaban disponibles, e incluso se estima que las plateas que adquirió el público locales estarán repletas de hinchas xeneize. Esperan que la proporción sea de un 70% para hinchas del elenco de La Ribera mientras que el otro 30% restante pertenecería al club brasileño.

La ciudad de Barranquilla se pintó de azul y oro con el banderazo que se realizó este jueves y los más de 40 mil hinchas del club que se esperan en la ciudad, para apoyar al club en búsqueda de un nuevo título internacional.

La tremenda predicción de la IA para la final Boca-Atlético Mineiro por Sudamericana: eligió un campeón

La final de la Copa Sudamericana ya se empieza a vivir: desde el viaje hacia Colombia, pasando por el banderazo de los hinchas xeneizes de este jueves, declaraciones picantes de los DT, entre otros detalles que dan contexto a un partido bravo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Es que en el medio de ese contexto, Boca y Atlético Mineiro jugarán por el título internacional.

En ese marco donde las expectativas son altas desde ambas partes, y los hinchas empiezan a soñar con un resultado favorable, la Inteligencia Artificial (IA) lanzó un fuerte pronóstico para el duelo definitorio. Dio precisiones sobre cómo será el desarrollo del encuentro, según su consideración: clave del partido, goleadores y el resultado del encuentro.

Conmebol largó la venta de entradas para la final de Copa Sudamericana: los valores.

Las claves del partido, según la IA

El desgaste físico y el clima de Barranquilla: Jugar en el Metropolitano exige administrar energías desde el primer minuto. El equipo que logre sostener la intensidad sin desordenarse atrás tendrá una ventaja decisiva en el segundo tiempo.

Solidez defensiva de Boca vs. volumen ofensivo del Galo: Boca llega con una estructura firme y pocos goles concedidos en el torneo, mientras que Atlético Mineiro apuesta a generar volumen y desequilibrio desde el juego asociado y las bandas.

Pelota parada y transiciones rápidas: Con ejecutantes de jerarquía y transiciones verticales, un balón detenido o un robo en campo rival puede destrabar un partido cerrado.

Peso anímico y racha internacional: Boca busca cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales y revertir la tendencia reciente frente al conjunto mineiro en cruces mano a mano.

Goleadores probables

Por Boca Juniors: Miguel Merentiel es la principal carta ofensiva por su olfato y presencia en el área, bien acompañado por la llegada de hombres de segunda línea o la jerarquía de Enner Valencia en momentos decisivos.

es la principal carta ofensiva por su olfato y presencia en el área, bien acompañado por la llegada de hombres de segunda línea o la jerarquía de en momentos decisivos. Por Atlético Mineiro: Bernard aparece como el mayor generador de peligro en jugada, junto a opciones como Reinier o Tomás Cuello para atacar el segundo palo y las segundas jugadas.

Resultado definitivo pronosticado

Pronóstico: Boca Juniors 2 – 1 Atlético Mineiro (en los 90 minutos).

Espero un arranque parejo y disputado en el que Atlético Mineiro logre golpear en algún tramo de iniciativa, pero Boca encuentre el empate con orden y terminará imponiéndose en el cierre gracias a su eficacia en los metros finales.