Kevin Vallejos es protagonista de un ascenso meteórico en el mundo de las MMA . A fines del 2024, un brutal nocaut le facilitó su primer contrato con la UFC . Dos años después, afrontará en Qatar una pelea que podría cambiar el rumbo de la disciplina en Argentina y que podría depositarlo en la puerta de un hecho histórico: buscar el título del mundo del peso pluma de la empresa más importante de la actividad.

“La verdad que sí, fue en poco tiempo. Pero supe aprovechar ese tiempo”, reflexiona el Chino en una entrevista que brindó a Infobae desde Doha a la hora de analizar el vuelco que dio su vida. Este sábado 21 de noviembre protagonizará la coestelar de la jornada ante el norteamericano Aljamain Sterling , una leyenda de la UFC de 37 años que fue campeón de peso gallo y aparece 4° en el ranking de los plumas con un historial general de 26 triunfos y 5 derrotas en su carrera.

A los 24 años, ubicado en el puesto 9°, el argentino llega con siete victorias consecutivas con cuatro nocauts sobre sus cinco apariciones en la esfera del mundo UFC. “Me pone muy contento de ser uno de los principales que está llevando el deporte a Argentina, que está alimentando ese fanatismo que tiene el argentino siempre de: ‘Uh, hay uno que le está yendo bien, vamos todo el mundo para allá a apoyarlo’. Sé que ese apoyo va a hacer que crezcan muchos más peleadores. La realidad es que nosotros no venimos acá a jugar. Nosotros, literal, podemos salir muy lastimados, podemos terminar noqueados, con un brazo roto o lo que sea. Es un deporte muy fuerte. Se necesita ese apoyo. Y sé que llevando esta victoria, las MMA van a crecer muchísimo”, reconoce.

El marplatense aclara que aprovechó ese tiempo breve. Lo exprimió con entrenamiento y desarrollo. Pasó por el Performance Institute de UFC en México donde “desarrollaban talento” y sumó algo clave: “Nos educaban de cómo ser un profesional”. De la derrota en septiembre del 2023 ante el brasileño Jean Silva (hoy 5° del mundo) en el Dana White’s Contender Series a la revancha contra el norteamericano Cam Teague, su situación cambió de “cero a cien”. “La verdad que en la vida siempre hay que estar muy atento, porque no sabés cuándo pasa de cero a cien y en mi vida está pasando así. Hace nada estaba todavía en la escuela y hoy en día estoy acá en Qatar. La verdad que a veces no llego a procesar todo”, acepta.

El perfil de Kevin Vallejos

Kevin Vallejos cumple con todos los requisitos que el show business pide hoy en día. En la jaula es letal, posee un estilo espectacular y es un hábil declarante que usa sus redes sociales para generar hype. “Acabamos de firmar un nuevo acuerdo con la UFC”, anunció en su perfil hace un mes. Y agregó en medio de chicanas a su rival de turno: “No puedo creer cuánta plata me están pagando por pelear”.

“Obviamente este contrato no me hace millonario. Tengo que seguir trabajando, hay mucho que hacer”, advierte. Aunque explica: “Pero me ayuda a estar más tranquilo, a seguir desarrollándome como peleador. Y también a desarrollarme como emprendedor, porque quiero hacer muchos proyectos a nivel personal. Tengo el proyecto de hacer un gimnasio para ayudar a muchos más peleadores”.

Con respecto a su pelea de este sábado reflexiona: "Ganándole a alguien como a Sterling, ganándole a alguien con un nombre tan grande, sin dudas me posiciona ahí sobre la mesa para posibles contendientes al título. No hay que sacarle mérito a Sterling por la edad, no hay que sacarle mérito por nada. Es un gran peleador, es un gran atleta y tiene eso que, de ganarle a él, paso muchos, muchos, escalones".

El Chino pasó de cubrirse la carrera con changas de albañil a tener su futuro deportivo asegurado por un largo tiempo. Sus poderosos puños, además, podrían generar un impacto en Argentina. Como sucedió con Manu Ginóbili, Franco Colapinto, el Chino Maidana, Maravilla Martínez, Juan Martín del Potro u otros representantes que brillaron a nivel internacional y desataron la pasión en el país por cada una de las disciplinas que afrontaban.

Cuándo pelea Kevin Vallejos y dónde ver la transmisión

La cartelera principal de UFC de este sábado 21 de noviembre en el ABHA Arena de Doha comenzará a las 15 (hora Argentina) y tendrá cinco combates en total: el de Kevin Vallejos contra Aljamain Sterling será el coestelar, en la previa del principal entre Jiri Prochazka y Navajo Stirling por la categoría semipesados. La cartelera completa podrá verse a través de la plataforma de Paramount +.