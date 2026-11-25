Según reveló el prestigioso diario Olé, el club prepararía un festejo especial por el logro conseguido para disfrutar con los fanáticos. Leandro Paredes sería uno de los protagonistas en el evento. Desde el club confirmaron que habrá una celebración.

En un artículo periodístico, el medio contó que habría un evento bajo un lema claro: "El verdadero rey", haciendo referencia a que pasó a ser el máximo ganador de continente, superando a Independiente . Esta frase hace frente a la mención histórica de Independiente que se apoda "El rey de copas".

El capitán Paredes sería el encargado de salir al campo de juego con el trofeo para exhibirlo ante su gente. Finalmente, luego de las dudas sobre si ocurriría antes o después del partido, desde el club confirmaron que la celebración será en la previa. Si es antes del duelo, Arruabarrena habría pedido que los jugadores no pierdan el foco sobre la importancia del duelo.

Otra de las posibilidades que podría contemplar los preparativos es la exhibición de las 19 copas internacionales en el césped del estadio y mostrar camisetas con ese número.

Las dos dudas en Boca para recibir a Independiente Rivadavia: hora y TV

Después de una semana inolvidable, Boca vuelve a enfocarse en el campeonato local. Este miércoles, desde las 21, recibirá a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura, en un partido que había sido postergado por la participación del Xeneize en la final de la Copa Sudamericana.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena atraviesa un gran momento. Llega después de conquistar el título internacional ante Atlético Mineiro y de sumar dos consagraciones en la temporada, un impulso que alimenta la expectativa de sus hinchas.

Sin embargo, el calendario no le da demasiado margen para disfrutar: ahora deberá trasladar ese envión a los playoffs del torneo argentino.

La tremenda estadística de Arruabarrena que lo posiciona arriba de Bianchi y Gallardo.

En principio, la idea del entrenador era presentar una formación mixta, con algunos titulares y varios suplentes, para administrar las cargas después del desgaste físico y emocional de la final disputada en Barranquilla. Pero la postura del plantel modificó los planes: los habituales titulares le manifestaron al Vasco que quieren jugar y buscarán estar desde el arranque para avanzar a la próxima instancia.

De todas maneras, el cuerpo técnico evaluará hasta último momento el estado físico de cada futbolista. Las dos incógnitas principales están en el mediocampo y en la zona ofensiva. Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte pelean por un lugar, mientras que Tomás Aranda o Alan Velasco es la otra alternativa que debe resolver el entrenador.

Independiente Rivadavia quiere dar el golpe en La Bombonera

Del otro lado estará la Lepra mendocina, dirigida por Alfredo Berti, que buscará dejar atrás la derrota en la Supercopa Argentina frente a Estudiantes y conseguir una clasificación de peso en condición de visitante.

El entrenador no podrá contar con José Florentín, expulsado en el clásico ante Gimnasia de Mendoza. Su reemplazante sería Gonzalo Ríos. Además, mantiene algunas dudas en la defensa y en el mediocampo, con Alejo Osella o Sheyko Studer en la zaga y Leonard Costa o Tomás Bottari en la mitad de la cancha.

El ganador del cruce avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará a Gimnasia de La Plata, que viene de eliminar a Newell's en un partido cargado de polémicas.

El encuentro se disputará este miércoles desde las 21, en La Bombonera, con transmisión de ESPN Premium. El árbitro principal será Luis Lobo Medina.

Boca buscará aprovechar el impulso de sus consagraciones para seguir avanzando en el Clausura. La Lepra, en cambio, intentará arruinarle la fiesta y conseguir una clasificación que sería un golpe importante en La Bombonera.

La previa

Probable formación de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Probable formación de Independiente Rivadavia: Emanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella o Sheyko Studer, Iván Villalba y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Leonel Bucca, Leonard Costa o Tomás Bottari y Luis Sequeira; Matías Fernández y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Datos del partido